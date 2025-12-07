82.76% -1.2
07 декабря
07 декабря, 23:53
сегодня 20:59
общество

Audi Q5 приземлился на бетонный разделитель на Большевистской в Новосибирске

Фото: АСТ-54
ДТП произошло недалеко от перекрёстка с Инской.

Audi Q5 был замечен на бетонном разделителе на улице Большевистской в Новосибирске. ДТП произошло недалеко от перекрёстка с Инской. Информация появилась в паблике АСТ-54. Пользователи сети гадают, что же могло произойти. Нашлись и любители пошутить.

«На аварийке стоит, припарковался просто, какие вопросы?», — написал один из авторов.

«Врагу такой парковки не пожелаешь», — добавил другой.

Причины произошедшего остаются неизвестными. Судя по фотографии, автомобиль получил повреждения передней части. Остается только догадываться, что стало причиной столь необычного "приземления" на разделительный барьер. Возможно, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги или отвлекся на что-то.

Дарья Лапина
Журналист

