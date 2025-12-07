Диетолог из Новосибирска рассказала о скрытых рисках бабл-ти

Напиток, особенно любимый подростками, содержит шарики из тапиоки — крахмального продукта из корней маниоки – в чем же опасность?

Новосибирский врач-диетолог Ирина Федорченко из центра «Гастроэксперт» поделилась с «Новосибирскими новостями» информацией о том, что популярный напиток бабл-ти может оказаться не таким безвредным, как кажется. Этот напиток, особенно полюбившийся подросткам, содержит шарики из тапиоки, которые представляют собой крахмальный продукт, получаемый из корней маниоки. Сам по себе данный компонент не представляет опасности, однако именно многочисленные добавки делают напиток потенциально вредным для здоровья.

По словам специалиста, в бабл-ти зачастую содержится чрезмерное количество сахара, различных сиропов и искусственных красителей. Регулярное употребление таких напитков может спровоцировать увеличение риска развития ожирения, диабета и возникновения проблем с артериальным давлением. Федорченко считает, что производителям следует уменьшить содержание сахара в напитке, а потребителям – более внимательно относиться к составу приобретаемого бабл-ти.

Диетолог также заострила внимание на наличии в составе напитка таких компонентов, как кокосовое молоко, сливки и консерванты. Кокосовое молоко зачастую оказывается не более полезной альтернативой обычному молоку, а сливки содержат в своём составе насыщенные жиры, негативно влияющие на уровень холестерина в крови.

И хотя серьёзные осложнения возникают достаточно редко, врачу известны случаи, когда из-за чрезмерного пристрастия к бабл-ти у пациентов обнаруживали непереваренные шарики в желудке или камни в почках. Некоторые исследования также связывают регулярное употребление напитка с повышенным риском развития кариеса и даже тревожных состояний.

Эксперт подчёркивает, что употреблять бабл-ти можно, но в качестве редкого лакомства, а не как замену обычной питьевой воде.