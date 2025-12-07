Фестиваль «Наука +» начался в Новосибирске

Учёные рассказывают юным жителям города, чем интересны сегодняшние исследования и изобретения.

В Новосибирске свои инновационные проекты продемонстрировали исследователи на общероссийском фестивале "Наука 0+". В программу вошли разнообразные лекции и практические занятия. Наибольший интерес вызвала экспозиция с новейшими достижениями. Лекторами выступили люди, чья жизнь связана с наукой, они доступно объясняли сложные вещи. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

"Моё представление о мире изменилось", — поделился впечатлениями шестиклассник Иван Полунин, посетивший фестиваль. Раньше он думал, что наука — это что-то трудное и скучное. Однако оказалось, что это не только формулы, задачи и теории. Разработки можно потрогать, оценить на вкус и запах.

Например, из разных видов нефти можно получать топливо. А еще эти образцы выглядят весьма необычно и обладают приятным запахом, что особенно удивило ребенка.

Фестиваль "Наука 0+" — это полезные ископаемые, древние животные, роботизированные устройства и интересные химические реакции. Экспозиция демонстрирует последние достижения ученых, которые восхищают всех, кто посетил мероприятие. Разработчики, являющиеся студентами и сотрудниками образовательных и научных институтов Сибири, собирают большие аудитории, представляя свои идеи.

Особое внимание школьников привлекает интеллектуальная робототехника. К примеру, новосибирские IT-специалисты разработали и запрограммировали робота-собаку "Сибгутишку". Он оснащён камерой и искусственным интеллектом. Электронный питомец по команде может подать лапу, совсем как настоящая собака.