Юбилейный турнир МЧС в Новосибирске собрал рекордное число игроков – состязание прошло на «Ура!».

В столице Сибири состоялся ежегодный турнир, организованный МЧС, собравший небывалое количество участников. Кульминацией соревнований стало триумфальное выступление объединённой дружины областной прокуратуры и регионального управления ФСБ, завоевавшей почётное второе место. Масштабное спортивное мероприятие, приуроченное к юбилею Министерства чрезвычайных ситуаций России, объединило на ледовой арене 13 команд, представляющих силовые структуры и ведомства Сибирского федерального округа, – всего более трёх сотен спортсменов.

В играх приняли участие как сотрудники МЧС, так и чиновники регионального правительства, а также других учреждений. Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры, сборная команда прокуратуры Новосибирской области и УФСБ по региону продемонстрировала выдающиеся спортивные навыки, удостоившись серебряных медалей.

Организаторы акцентируют внимание на том, что данный турнир стал не только состязанием в спортивном мастерстве, но и эффективной платформой для укрепления сотрудничества, развития дружеских отношений между теми, кто ежедневно стоит на страже безопасности страны.