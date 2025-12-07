82.76% -1.2
сегодня 22:59
общество

Курское «Динамо» обыграло новосибирскую сборную в матче Премьер-лиги

Фото: Шедеврум
Новосибирское «Динамо» уступило курским баскетболисткам в домашней игре.

В Новосибирске прошёл матч Премьер-лиги, в котором местная команда «Динамо» принимала гостей из Курска. Игра отличалась напряжённой борьбой: каждая четверть стартовала при равном счёте, однако завершалась в пользу гостей.

Итогом матча стала победа курского «Динамо» под руководством Сергея Вознюка со счётом 82:71.

Матч вызвал большой интерес у новосибирских болельщиков, заполнивших трибуны арены.

Победа позволила курскому «Динамо» укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

Впереди у обеих команд сложные матчи с другими соперниками. Курское «Динамо» продолжит бороться за лидерство, а новосибирской команде необходимо провести работу над ошибками и улучшить свою игру, чтобы вернуться на победный путь. Болельщики обеих команд надеются на яркие и результативные матчи в будущем.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
