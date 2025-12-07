82.76% -1.2
сегодня 17:29
общество

Медики Новосибирской области требуют проверки из-за падения зарплат

Фото: Шедеврум
Врачам из Искитима не хватает ресурсов, а также заработной платы, чтобы жить на достойном уровне.

Более сотни сотрудников Искитимской ЦРБ обратились к губернатору Новосибирской области и прокуратуру из-за резкого снижения заработной платы, массовых увольнений и ухудшения условий работы с начала 2025 года. Медицинские работники подписали петицию, которая молниеносно распространилась в интернете.

Причиной недовольства медиков стало отсутствие индексации заработной платы, уменьшение стимулирующих выплат, дефицит кадров, расходных материалов и лекарств, а также регулярные поломки медоборудования. Сотрудники вынуждены самостоятельно приобретать необходимые средства.

В петиции сотрудники больницы требуют восстановить прежний уровень оплаты труда и компенсировать финансовые потери с июля 2025 года, а также провести проверку соблюдения трудового законодательства, обеспечить больницу необходимым оборудованием и лекарствами, укомплектовать штат и устранить причины задержек выплат. Кроме того, они призывают к созданию рабочей группы для стабилизации ситуации.

1
Дарья Лапина
Журналист

