сегодня
07 декабря, 14:44
пробки
4/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 10:00
общество
Неделя ледовых шоу — это ваш билет в мир высокого искусства и спорта

С 5 по 9 января город погрузится в магию льда благодаря неделе ледовых шоу. В программе — два масштабных представления, которые продемонстрируют всю мощь и красоту российского фигурного катания.

«12 месяцев»: Окунитесь в нежную сказку, которую курирует легенда — Ирина Слуцкая. Эта постановка расскажет о вечных ценностях через изящество движений профессиональных фигуристов.

Генеральный партнер: Строительная компания «Новый мир»

Официальный партнер: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

«Настоящий Щелкунчик»: Станьте свидетелем спортивной феерии 9 января! В этом шоу задействованы победители мировых первенств, а над его зрелищностью работали лучшие специалисты индустрии.

Генеральный партнер: АО "Альфа-Банк"

Официальный партнер: Строительная компания «Новый мир»

Неделя ледовых шоу — это ваш билет в мир высокого искусства и спорта. Успейте приобрести билеты на это незабываемое событие!

0+

Реклама. ИП Виганд Екатерина Сергеевна. ИНН 540423866907 Erid:2W5zFHgYxgg

Галина Дидан
Журналист

