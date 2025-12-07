Новосибирцы отправили миллионы писем родным и близким после блокировок мессенджеров

Свыше 32 миллионов писем отправили жители НСО, что превышает показатель предыдущего года на целых 13%.

Согласно официальной информации Минцифры России, в 2024 году жители Новосибирской области отправили более 32 миллионов писем, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Основную часть отправлений составили заказные письма (около 53%). Доля простых писем была немного меньше – 47% от общего количества.

Почтовая переписка не ограничивается только деловыми отношениями: каждый декабрь дети пишут письма Деду Морозу, надеясь на исполнение самых заветных желаний.

Напишите и вы письмо Дедушке Морозу и окунитесь в ожидание чудес! Адрес для отправки желаний: 162390, Великий Устюг, Вологодская обл., Дом Деда Мороза.