82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 19:42
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 19:42
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 17:59
общество

Новосибирцы отправили миллионы писем родным и близким после блокировок мессенджеров

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Свыше 32 миллионов писем отправили жители НСО, что превышает показатель предыдущего года на целых 13%.

Согласно официальной информации Минцифры России, в 2024 году жители Новосибирской области отправили более 32 миллионов писем, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Основную часть отправлений составили заказные письма (около 53%). Доля простых писем была немного меньше – 47% от общего количества.

Почтовая переписка не ограничивается только деловыми отношениями: каждый декабрь дети пишут письма Деду Морозу, надеясь на исполнение самых заветных желаний.

Напишите и вы письмо Дедушке Морозу и окунитесь в ожидание чудес! Адрес для отправки желаний: 162390, Великий Устюг, Вологодская обл., Дом Деда Мороза.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.