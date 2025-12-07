82.76% -1.2
вчера 23:57
общество

Новосибирцы застряли на горнолыжном курорте «Шерегеш» из-за непогоды

Туристы не могут вернуться из-за непогоды – завтра многим из них на работу.

Вчера мощный снежный поток обрушился на Кемерово, а курорт Шерегеш полностью засыпан белоснежной пеленой. На дорогах возникли длинные заторы из-за того, что снежные заносы появляются стремительнее, чем техника справляется с уборкой, сообщает агентство РИА Новости.

Лифты временно недоступны по причине неблагоприятных погодных условий. Согласно информации от телеграм-канала Readovka, экстремальные условия погоды не стали препятствием для туристов — они продолжают кататься на санях и нырять в снежные массы.

Дарья Лапина
Журналист

