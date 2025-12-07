Шахматный клуб Сергея Карякина появился в Новосибирске

Бойцы спецоперации приняли участие в первом турнире.

В Новосибирской области открыл свои двери шахматный клуб, носящий имя Сергея Карякина. Как сообщили представители пресс-службы Правительства НСО, торжественное открытие состоялось в Штабе общественной поддержки «Единой России» с участием губернатора Андрея Травникова и знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина.

Андрей Травников подчеркнул важность шахматных секций для развития юных талантов в шахматном спорте. Губернатор выразил уверенность, что новый клуб станет мощным стимулом для популяризации и продвижения шахмат в регионе, в особенности в преддверии столетнего юбилея первого шахматного турнира в Новосибирске.

Сергей Карякин, в свою очередь, выразил благодарность руководству области за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

После официальной церемонии открытия Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры, в котором его противниками стали десять человек: пять участников специальной военной операции и пять юных шахматистов.