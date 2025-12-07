В мэрии Новосибирска прокомментировали устранение аварии на теплосети в Ленинском районе

К часу ночи энергетики планируют полностью завершить все ремонтные работы и устранить технологические нарушения в теплоснабжении.

Устранение технической неисправности в системе теплоснабжения левобережной части города находится под надзором городского оперативного штаба.

Об этом заявил глава городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска, Дмитрий Зайков:

«С десяти утра в департаменте и администрации Ленинского района функционировал штаб. Все стадии работ, проводимых бригадами СГК, находились под наблюдением.

С шестнадцати часов, непосредственно на месте происшествия, осуществлялся контроль за переподключением оставшихся тридцати семи жилых зданий, пяти дошкольных учреждений и тринадцати объектов иного назначения. Это стало возможным после откачки воды из тепловой камеры. Данные объекты были временно подключены с использованием сниженных параметров, что позволит избежать замораживания отопительных систем до окончания ремонтных работ. В настоящее время все потребители, за исключением одного частного дома, обеспечены теплом.

Ориентировочно, к часу ночи специалисты энергетической компании намерены полностью завершить все восстановительные работы и устранить технологический сбой в системе отопления».

Следует отметить, что сегодня было выявлено повреждение на участке теплотрассы по улице Связистов, что повлекло за собой снижение температуры теплоносителя в ряде зданий Юго-Западного жилого массива.