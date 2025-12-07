В Новосибирске бесследно исчез 79-летний мужчина

С 4 декабря его местонахождение неизвестно. Может находиться в Ленинском районе города или же любом другом.

Приметы: рост 162 см, плотного телосложения, волосы – седые, глаза – серо-голубые, был одет в тёмную серую куртку, чёрные джинсы, коричневые ботинки, шапку холодного цвета. При себе была чёрная сумка через плечо.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112. Любая информация может оказаться решающей в поисках.