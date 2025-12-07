82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 19:43
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 19:43
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.09 | eur 88.70
сегодня 16:30
общество

В Новосибирске бесследно исчез 79-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт
Подпишитесь на Telegram-канал

С 4 декабря его местонахождение неизвестно. Может находиться в Ленинском районе города или же любом другом.

Приметы: рост 162 см, плотного телосложения, волосы – седые, глаза – серо-голубые, был одет в тёмную серую куртку, чёрные джинсы, коричневые ботинки, шапку холодного цвета. При себе была чёрная сумка через плечо.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112. Любая информация может оказаться решающей в поисках.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.