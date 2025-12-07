В Новосибирске появился новогодний почтовый ящик для писем Деду Морозу

Главпочтамт на улице Советской начал принимать праздничные послания для любимого детского персонажа – дети несут письма и верят в исполнение желаний.

На Главпочтамте по улице Советской начали принимать праздничные послания адресованные главному зимнему волшебнику и другим сказочным персонажам.

В центральном отделении «Почты России» по адресу Советская, 33, установлен специальный ящик для писем Деду Морозу, знаменуя официальный старт новогодней традиции. Сотрудники почты готовы помочь оформить конверт и напомнить адрес резиденции волшебника: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Помимо писем Деду Морозу, жители Новосибирска могут отправить послания и другим сказочным героям, таким как Тол Бабай, Чысхаан и Паккайне. Письма можно отправлять как через праздничный ящик, установленный в Главпочтамте, так и через любое другое отделение почтовой связи.

Сотрудники почты рекомендуют написать о себе, своих увлечениях, вспомнить подарки, полученные в прошлом году, а также рассказать о хороших поступках. И, конечно, поделиться своей заветной мечтой. Представители «Почты России» отмечают особую трогательность писем, в которых дети желают здоровья и счастья своим близким.

Приём писем продлится в течение всего декабря – идеальное время для подготовки сердечных слов для зимнего волшебника.