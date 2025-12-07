В Новосибирской области восстанавливают земли для сельхоз целей

Обеспечение плодородия земель является для ведомства задачей ключевого значения.

Россельхознадзор представил результаты своей деятельности по контролю за восстановлением ценных сельскохозяйственных угодий в Сибири. Поддержание плодородия почв является для ведомства стратегической задачей.

С начала 2025 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило 39 проектов рекультивации земель от новосибирских предприятий. Эти проекты соответствуют федеральным стандартам и направлены на восстановление почв, пострадавших в результате хозяйственной деятельности.

По словам специалистов, рекультивация требуется землям, поврежденным при строительстве трубопроводов, дорог, железнодорожных путей, проведении инженерных работ, демонтаже сетей, а также в случае загрязнения или размещения отходов.

В соответствии с представленными документами, в Новосибирской области планируется рекультивировать около 270 гектаров сельскохозяйственных земель.

В пресс-службе ведомства отметили, что работа организована системно: контролируется не только выявление поврежденных участков, но и весь процесс, начиная от утверждения проекта и заканчивая приемкой выполненных работ.

Первый этап уже принес результаты. С начала года территориальное управление получило 17 актов о завершении рекультивации. Работы проведены в Искитимском, Колыванском, Кочковском, Новосибирском, Черепановском, Тогучинском и Убинском районах. Благодаря этому 50,8 гектаров плодородных земель уже возвращены в сельскохозяйственный оборот.