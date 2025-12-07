82.76% -1.2
сегодня
07 декабря, 23:54
сегодня 20:30
общество

В СГК рассказали, что в 37 домах в Новосибирске снижены параметры теплоснабжения

Фото: Сиб.фм
Это связано с аварией на теплотрассе – к часу ночи энергетики планируют полностью завершить все ремонтные работы.

В СГК прокомментировали ситуацию с аварией на теплотрассе.

«На период устранения дефекта на улице Связистов остаются сниженными параметры теплоснабжения: в 37 домах и 5 детских учреждениях Юго-западного жилмассива. В остальных домах восстанавливаем нормальные параметры теплоснабжения», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит добавить, что устранение технической неисправности в системе теплоснабжения левобережной части города находится под надзором городского оперативного штаба. В пресс-службе мэрии добавили, что ремонтные работы завершатся к часу ночи.

Дарья Лапина
Журналист

