В СГК рассказали, что в 37 домах в Новосибирске снижены параметры теплоснабжения

Это связано с аварией на теплотрассе – к часу ночи энергетики планируют полностью завершить все ремонтные работы.

В СГК прокомментировали ситуацию с аварией на теплотрассе.

«На период устранения дефекта на улице Связистов остаются сниженными параметры теплоснабжения: в 37 домах и 5 детских учреждениях Юго-западного жилмассива. В остальных домах восстанавливаем нормальные параметры теплоснабжения», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит добавить, что устранение технической неисправности в системе теплоснабжения левобережной части города находится под надзором городского оперативного штаба. В пресс-службе мэрии добавили, что ремонтные работы завершатся к часу ночи.