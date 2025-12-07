Жительница Новосибирска жалуется, что улица Карбышева полностью завалена сугробами

Пешеходам приходится либо выходить на проезжую часть, либо взбираться на ледяные насыпи. Данная улица расположена в Октябрьском районе.

Новосибирская горожанка создала видео-петицию и переслала её в АСТ-54 для публикации.

Из её рассказа и представленных видеоматериалов следует, что остановочный пункт "Улица Карбышева", расположенный в Октябрьском районе, целиком погребен под снежными завалами. Пешеходы вынуждены выбирать между спуском на дорогу с автомобильным движением и подъемом на обледенелые снежные горы.

Не только сама остановка, но и пешеходная зона вплоть до перекрестка с улицей Коминтерна оказалась под снежным покровом. Исходя из видеозаписи, можно заключить, что работы по уборке снега в этом месте не проводились.