Где сибиряку провести новогодние каникулы

Алтай много лет остаётся одним из главных направлений зимнего отдыха для жителей Сибири. Регион привлекает свежим горным воздухом, живописными видами и знаменитыми целебными источниками. Особой популярностью пользуется Белокуриха — всесезонный курорт с мягким климатом, развитой инфраструктурой и большим выбором санаториев и туристических комплексов.

Как среди такого разнообразия найти лучшее место для зимнего отпуска, рассказал Алексей Ртищев — коммерческий директор санатория Центросоюза РФ в Белокурихе.

Первое, на что он рекомендует обратить внимание,— это удачное сочетание праздничной атмосферы и оздоровительных программ. Длинные январские каникулы — идеальное время, чтобы совместить отдых с профилактикой и восстановлением здоровья. Второй важный критерий — новогодняя программа и праздничное меню. Раз в году можно порадовать себя и близких ярким шоу и необычными угощениями. Не менее важны комфортные номера, оснащённые всем необходимым, и внимательный, квалифицированный персонал, который создаёт атмосферу уюта и настоящего домашнего тепла.

Отличный вариант для новогодних каникул — санаторий Центросоюза РФ в Белокурихе. Здесь сочетаются праздничная атмосфера, комфортное размещение и уникальные оздоровительные программы. Гостей ждут уютные современные номера, внимательный персонал, крытый бассейн с термальным комплексом и индивидуальный подход. «Мы более 55 лет создаём для гостей не только эффективные программы оздоровления, но и настоящую новогоднюю сказку. У нас можно приятно отдохнуть и пройти комплексное обследование организма», — отмечает коммерческий директор санатория Алексей Ртищев.

С 1 декабря 2025 года действует акция «Рождественские каникулы»: при заезде с 7 по 11 января 2026 года — скидка 35 % на все путёвки и категории номеров. Количество мест ограничено — спешите забронировать отдых!

