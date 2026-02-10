Умер адвокат Генрих Падва

На 95-м году жизни скончался известный российский адвокат Генрих Павлович Падва. Об этом сообщили в юридическом сообществе.

Генрих Падва вел защиту интересов ряда известных клиентов, включая бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и бизнесмена Михаила Ходорковского*.

За долгую карьеру он зарекомендовал себя как профессионал высокого класса и участвовал в ряде резонансных судебных процессов.

*Михаил Ходорковский внесён Росфинмониторингом в «перечень террористов и экстремистов» и Минюстом в реестр иностранных агентов на территории России.