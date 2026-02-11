Дорогу к Новомихайловке в Коченевском районе Новосибирской области отремонтируют по нацпроекту

В Коченевском районе Новосибирской области в 2026 году отремонтируют дорогу «1402 км а/д Р-254 — Новомихайловка — Ермиловка». Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщило, что ремонтные работы начнутся весной 2026 года. Государственный контракт заключён с подрядной организацией ООО «НовосибирскГлавСтрой». Срок завершения работ — 7 сентября 2026 года.

В рамках проекта ремонт выполнят на двух участках дороги: с км 0+504 по км 3+000 и с км 18+510 по км 21+000. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам, включая заготовку инертных материалов.

Проект предусматривает ремонт щебёночного покрытия, восстановление дорожных знаков и установку сигнальных столбиков.

Автодорога обеспечивает пассажирское и школьное автобусное сообщение, а также транспортную связь населённых пунктов Семёновский, Новомихайловка, Студёнкино и Ермиловка с федеральной трассой Р-254 «Иртыш».

Проезд по остальным участкам дороги осуществляется в рамках работ по содержанию за счёт бюджетных средств.