В Новосибирске мусоровозы массово вязнут в снежной каше из-за потепления

После резкого потепления до +1 °C спецтехника для вывоза мусора всё чаще сталкивается с трудностями на маршрутах. Особенно тяжело работать в частном секторе и узких дворах: мусоровозы застревают в рыхлом снегу и не могут выбраться без помощи буксира, что сдвигает график вывоза отходов. Об этом 11 февраля сообщили в АО "САХ".

На улице Ушакова в Первомайском районе мусоровоз потерял управление и въехал в сугроб. Для продолжения работы понадобился трактор, чтобы расчистить дорогу и эвакуировать машину. Экипаж провёл несколько часов в ожидании помощи.

Подобные случаи фиксируются по всему городу. Во дворах многоквартирных домов техника не может подъехать к контейнерным площадкам на адресах: Петухова, 14/5; Зорге, 145 и 279; 5-я Рабочая, 390; Кирова, 230; Московская, 167; Никитина, 102; Широкая, 7/1; Семена Иоаниди, 4/2; Якушева, 37; Красноярская, 38 и 40; Жуковского, 100/3 и 100–100/5; Аэропорт, 1Б; Челюскинцев, 50 и 54; Кропоткина, 119; Охотская, 90; 2-я Сухарная, 3; Сургутская, 26; Палласа, 27/1; Ереванская, 4; Немировича‑Данченко, 130/1; Бориса Богаткова, 226–228; Лазурная, 6, 16 и 22; Владимира Высоцкого, 3, 5, 11, 25, 31, 52/3; Виталия Потылицына, 7/4; Комсомольская, 5.

В частном секторе проезд ограничен по улицам Лаврова, Матросова, Моисеенко, Пихтовая, пер. Матросова, Пржевальского, 4‑ой Пятилетки, пер. Подбельского, Курская, Подбельского, 1‑я Грушевская, Ушакова, Астраханская, Менжинского, Шолкина, Трикотажные переулки 3, 4, 5 и 9, Куприна, пер. Доватора 1, 2, Суркова, Гравийный пер., Восточный пр‑зд, Крупской 3‑й пер., Холмский пр‑зд, Курганский пр‑зд, Пролетарская, Белинского, Далидовича, Степная, 1‑й пер. Степной, Цветочная, Рабочая, Кожзаводская, Бугниская, Черкасская, 2‑ая Прокопьевский, Бугринская, а также ТОСы Огурцово и Плановый.

Жители отмечают, что дороги давно не чистили, а потепление усугубило их состояние. Мусоровозы проваливаются в снег и не могут безопасно двигаться, особенно после ночного похолодания.

Когда техника застревает на одном участке, это нарушает весь график маршрута. Для уменьшения сбоев экипажи фиксируют проблемные участки и возвращаются к ним позже. Списки улиц, где проезд затруднён, обновляются в режиме реального времени.

Экипажи АО «САХ» продолжают сообщать о проблемах на улицах Ленина, Бориса Богаткова, Нижегородской, Высоцкого, Плющихинской, Степной и многих других — мусоровозы не могут проехать и вывезти отходы.