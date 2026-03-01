Новосибирский режиссёр показал могилу Влада Листьева в годовщину убийства журналиста

В 31-ю годовщину убийства легендарного телеведущего Владислава Листьева новосибирский документалист Дмитрий Кабанов представил Сиб.фм кадры, на которых запечатлена могила журналиста. Съемки прошли в рамках работы над документальным фильмом, посвященным ушедшим знаменитостям.

Как рассказал режиссер, его картина — это попытка осмыслить феномен памяти о публичных людях через места их последнего упокоения. В фильме, помимо Листьева, представлены материалы о певце Юрии Шатунове, писателе Сергее Есенине и других известных личностях.

«Кладбище — это не только место скорби, но и пространство, где можно узнать много интересного об истории и культуре, — отмечает Кабанов. — Надгробия, эпитафии, расположение могил — всё это часть нашего общего культурного кода. В фильме я стремился показать уважительное отношение к памяти ушедших, без сенсационности и излишней эмоциональности».

Напомним, Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в Москве. Убийство генерального директора ОРТ (ныне — «Первый канал») осталось нераскрытым и стало одним из самых громких преступлений 1990-х годов.

Тележурналист похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Его могила, скромная и без помпезности, уже много лет остается местом паломничества для коллег, друзей и простых зрителей, выросших на таких программах как «Взгляд», «Поле чудес» и «Тема».

Кстати, в конце 1980-х — начале 1990-х годов тележурналист неоднократно бывал в Новосибирске, и многие горожане старшего поколения до сих пор помнят эти встречи.