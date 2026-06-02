В Искитиме юные воспитанники ДЮСШ получили спортивные награды

В ДК «Молодость» прошла торжественная церемония подведения итогов спортивного года ДЮСШ. Воспитанников, успешно выступивших на соревнованиях различного уровня, наградили в нескольких ключевых номинациях.

Знаки отличия в категории «Открытие года» получили 21 атлет стартового и базового уровней (всего на этих этапах занимаются 899 человек). Награды в номинации «Спортивные надежды» вручили 15 спортсменам углубленной подготовки. Еще 14 детей отметили в категории «Прорыв года» за значительный прогресс на областных, зональных и всероссийских турнирах.

Отдельно выделили успехи городских сборных по футболу, баскетболу, чирлидингу и волейболу (девушки 2012–2013 г.р.). Также 22 воспитанника удостоились знаков отличия комплекса ГТО.

Глава города Сергей Завражин в своем выступлении подчеркнул важную роль спортшколы для города и отметил, что Искитим гордится достижениями своих юных земляков.

За 70 лет работы учреждение подготовило мастера спорта международного класса, 36 мастеров спорта и 83 кандидата в мастера спорта, продолжая укреплять спортивные традиции города. Завершилось праздничное мероприятие выходом на сцену 40 выпускников вместе с родителями. Директор ДЮСШ Иван Никифоров пожелал юным спортсменам уверенности в своих силах и новых высоких побед.