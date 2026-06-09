Будущее региона: лучшую авторскую историю о достижениях молодых сибиряков выберут на конкурсе «Сибирь.ПРО»

Продолжается прием заявок на межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», генеральным партнером которого традиционно выступает «Ростелеком». К участию в номинации «Молодая Сибирь», которую поддерживает провайдер, приглашаются авторы историй о достижениях молодых людей и их вкладе в развитие родного региона.

Поддержка молодёжи — стратегический приоритет государства. Президент России не раз подчёркивал: современное молодое поколение демонстрирует стремление к развитию, творчеству и ответственности за будущее страны. Важно не просто поддерживать эту энергию, но и создавать условия, в которых таланты могут реализоваться.

В Сибири работа идёт системно: модернизируются университетские кампусы, открываются лаборатории, расширяется сеть образовательных центров. Программа «Профессионалитет» готовит кадры вместе с предприятиями. Гранты Росмолодёжи и региональные программы помогают молодым запускать проекты — от социальных инициатив до технологических стартапов.

Эту работу высоко оценил полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Он отметил, что ключевая задача – вывести на новый уровень взаимодействие между вузами и реальным сектором экономики, построить эффективную систему подготовки кадров для отечественной промышленности. «Совместными усилиями мы создадим передовую систему образования, нацеленную на реализацию талантов каждого человека и достижение важнейших целей развития страны», – убеждён полпред.

Журналистские материалы, посвященные этим темам, а также рассказывающие об успехах юных сибиряков и роли наставничества принимаются в номинацию «Молодая Сибирь» до 31 июля 2026 года. Отдельный интерес для экспертов представляют сюжеты об интеграции молодёжи в реальную экономику. Также высоко ценятся проекты, нацеленные на привлечение выпускников вузов обратно в сибирские регионы после обучения в мегаполисах.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Номинация "Молодая Сибирь" создает фундамент для формирования сильного кадрового потенциала нашего региона. Истории молодых сибиряков, которые реальными делами участвуют в развитии родных территорий, необходимо рассказывать широкой аудитории. Такие сюжеты дают ориентир для тысяч сверстников, вдохновляя на личные достижения и активное участие в судьбе своего края».

Награда в номинации «Молодая Сибирь» присуждается в категории: автор печатного/электронного/интернет-СМИ. В конкурсе принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные или вышедшие в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года. Подробная информация о номинациях и условиях участия опубликована на официальном сайте проекта «Сибирь.ПРО».

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