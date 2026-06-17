От хлеба до элитного сыра: назван топ наиболее часто похищаемых товаров из супермаркетов Москвы и Сибири

В компании «Русская Ресурсная Компания — Сибирь» (РРК-Сибирь) сообщили, что тушеное мясо «Сила Алтайская» регулярно становится добычей воров в сибирских супермаркетах. Эти данные привела организация, занимающаяся видеонаблюдением в крупных торговых сетях.

Специалисты по видеонаблюдению проанализировали статистику магазинных краж в супермаркетах Москвы и Сибирского федерального округа за четыре месяца 2026 года и выяснили, что предпочтения нарушителей существенно различаются: в Сибири чаще воруют хлеб и плавленые сырки, а в столице — консервированный тунец и элитные сыры.

Несмотря на совершенствование противокражных систем, в супермаркетах ежедневно выявляют в среднем от 3 до 5 краж. При этом на каждый раскрытый случай приходится до 40–50 незамеченных хищений.

Представитель РРК-Сибирь отметил, что компания производит качественную продукцию по доступным ценам и осуждает недобросовестное поведение отдельных посетителей супермаркетов. В организации призвали всех производителей, чьи товары пропадают с полок без оплаты, совместно проработать усиление мер по борьбе с кражами.

В продуктовых маркетах Сибирского федерального округа чаще всего воруют хлебобулочные изделия, особенно белый хлеб на сыворотке. Далее следуют тушеное мясо «Сила Алтайская», алкогольные напитки объемом до 0,7 литра, плавленые сыры в индивидуальной упаковке, а также сладости и мелкая продукция, расположенная у касс.

Если бы этот набор товаров был оплачен, его средняя стоимость составила бы около 870 рублей.

В столице чаще пропадают более дорогие продукты. В топе — сливочное масло жирностью 82,5% и элитные сыры. Среди наиболее воруемых позиций также оказались мясные паштеты, консервированный тунец, пиво в банках и шоколад в плитках. Средняя стоимость неоплаченной московской корзины почти вдвое превышает сибирскую и достигает примерно 1460 рублей.

Также часто похищают товары из прикассовой зоны. Несмотря на то, что этот участок магазина традиционно находится под самым строгим контролем камер видеонаблюдения, жевательные резинки и другие мелкие товары продолжают регулярно входить в список самых воруемых позиций.

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