Выпускной недели

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Выпускной неделиВ Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) состоялся юбилейный выпуск молодых офицеров. Молодые лейтенанты получают первые погоны в сибирской кузнице военных кадров уже в 50-й раз. В этом году в вооружённые силы отправятся более 180 специалистов, прошедших полный курс подготовки. Каждый шестой из них окончил военный вуз с отличием. В ближайшее время все выпускники прибудут в воинские части и заступят на свои первые командные должности. Фотографии пресс-службы Центрального военного округа. Рубрика: общество
31.10.2019 12:18
Фотографии пресс-службы Центрального военного округа
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Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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