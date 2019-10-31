Единство недели

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Единство неделиНеобычную акцию организовали сотрудники интернет-журнала Сиб.фм. В День народного единства, который отмечается 4 ноября, они раздавали конфеты и пирожки в Нарымском сквере. Участники акции задавали вопросы, связанные с праздником, и дарили небольшие подарки. По словам организаторов акции, почти все – и молодые, и пожилые, правильно отвечали на вопросы и благодарили Сиб.фм. Фотографии Сиб.фм Рубрика: общество
05.11.2019 12:23
Фотографии Сиб.фм
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Лента новостей
Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и поборы
Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске
Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели
Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском
Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки
Упавший на бок грузовик устроил затор на Коммунальном мосту в Новосибирске
Картину школьника из Новосибирска выставили в Третьяковской галерее
Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по количеству камер на автодорогах
Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске
Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке
Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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