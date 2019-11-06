Форум недели

4 балла
-11
63.73 70.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

В доме новосибирца нашли почти четыре килограмма запрещённой травы

сегодня 11:21 Хроника 0 Коммент.

Дворняга едва не погибла, провалившись под лёд озера

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Почти сто новосибирцев попали в травмпункт из-за гололёда

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Мохнатый пациент: в Новосибирск для обследования привезли носуху

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Видео: застенчивый енот умилил прохожих в Новокузнецке

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

сегодня 09:51 Общество 0 Коммент.

Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Форум недели

В Новосибирске завершил свою работу Второй торговый форум. В нём приняли участие представители крупных торговых и промышленных предприятий. Организаторами выступили правительство Новосибирской области, Министерство промышленности и торговли России, региональный минпромторг, а также региональное отделение «Опоры России». Участники обсудили сельскую и малоформатную торговлю, незаконную деятельность на рынке лома чёрных и цветных металлов, мифы и реальность современного ритейла и другие вопросы. Фотографии пресс-службы министерства промышленности и торговли Новосибирской области Рубрика: экономика

11.11.2019 10:39

Фотографии предоставлены организаторами

Теги: торговля форум бизнес

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Главу новосибирского минздрава не узнали в поликлинике

сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

С «Горэлектротранспорта» требуют 750 тысяч рублей за гибель сотрудницы

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

В доме новосибирца нашли почти четыре килограмма запрещённой травы

сегодня 11:21 Хроника 0 Коммент.

Дворняга едва не погибла, провалившись под лёд озера

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Почти сто новосибирцев попали в травмпункт из-за гололёда

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Мохнатый пациент: в Новосибирск для обследования привезли носуху

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Видео: застенчивый енот умилил прохожих в Новокузнецке

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

сегодня 09:51 Общество 0 Коммент.

Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.10.2019

Свежий взгляд

«Пятёрочка» представила новую концепцию сети

Читать далее
Image
11.09.2019

В Новосибирске открылся современный логистический комплекс торговой сети «Пятёрочка»

Х5 Retail Group открыла под Новосибирском распределительный центр, который будет обеспечивать продуктами все магазины т...

Читать далее
Image
27.08.2019

«Стиратели» захватят «Пятёрочку»

Как научить детей помогать в...

Читать далее
Image
15.04.2019

Слишком горячий Traveler’s coffee

Бывшие партнеры перевели корпоративный ко...

Читать далее
Image
08.04.2019

Посмотри на это иначе

AZIMUT Отель Сибирь реновировал лобби и открыл модн...

Читать далее
Image
20.03.2019

Поселим и научим

Проект «Жуковка» Александра Бойко стремительно выходит на ме...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске состоялся IV Сибирский производственный форум 07.11.2019 Второй торговый форум открылся в Новосибирске 06.11.2019 В 2020 году в Новосибирске пройдёт медиафорум стран БРИКС 04.11.2019 Новосибирский торговый форум удивит участников 31.10.2019

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площ...

Image

Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щук...

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Image

«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоров...

Image

«Вернулись советские времена»: Максим Галкин высмеял российскую п...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Смертельное ДТП произошло в Новосибирске в праздничный день

Image

Солёную лягушку нашёл в грибах покупатель Новосибирска