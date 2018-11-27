Мощь и красота больших колёс

В Новосибирском Экспоцентре с размахом прошёл фестиваль TRUCKFEST – масштабное событие в мире огромных шин, ревущих моторов и железной мощи

фотографии Дениса Винокурова

TRUCKFEST вдохновили лучшие мировые автомобильные шоу. Мероприятие получилось яркое, разнообразное и познавательное.







На TRUCKFEST на протяжении четырёх дней выступали первые лица и специалисты отрасли, проходили семинары и мастер-классы, обсуждали пути взаимодействия бизнеса и власти, устанавливали новые контакты на деловых обедах и кофе-брейках.







В Экспоцентре разместились экспозиции производителей грузовых автомобилей Scania, «Урал», Hyundai и других компаний. Ключевые места выставки заняли Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков и союз, объединяющий ведущих российских поставщиков запасных частей для легкового и грузового транспорта Groupauto Russia. Отдельные стенды были для автозапчастей брендов Schaeffler Group (FAG, LuK, INA), SHEFT, WABCO, Continental (Prime-Ride), Concord, Bosch, TMD Friction (Textar, DON), Hella, Valeo, Hengst.







Также на выставке прошла ярмарка вакансий, объединившая соискателей и работодателей на одной площадке.







«Грузовые перевозки – это то, чем живёт современный бизнес. Всё, что нас окружает, связано с транспортными услугами. Во многих странах культура грузового транспорта стала настолько популярной, что из профессиональной отрасли перешла в искусство, превратилась в образ жизни и настоящий культ. Фестиваль TRUCKFEST – это начало популяризации культуры грузового транспорта в России!» — заявили организаторы.







Главной фишкой фестиваля стало TRUCKFEST-ШОУ. Гостей удивляли десятки оригинальных и тюнингованных траков. «Арена 18+» заманивала в lounge-зону эксклюзивными напитками и зажигательными танцами девушек стиле go-go. На центральной сцене фестиваля — песни на любой вкус, танцы и интересные конкурсы. А любителей попариться ждал банный городок.







Завершился TRUCKFEST грандиозным концертом и выбором главной красотки фестиваля.



Михаил Глотов

журналист Автор