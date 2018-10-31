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Раскопать и сохранить

Какие археологические тайны скрывает пустырь за городским пляжем
Рубрика: общество

31.10.2018 13:00

Фото Дениса Винокурова

Более 4 тысяч «квадратов» территории возле микрорайона «Горский» — это место, где вскоре появится четвёртый мост. Поэтому здесь так шумно — рабочие выполняют замеры, сгружают и вывозят грунт. Неподалёку от них разместилась археологическая стоянка с палатками, вагончиками и малопонятными инструментами, потому что эти же 4 тысячи «квадратов» для учёных-археологов представляют особую культурно-историческую ценность и при тщательном изучении служат ответом на главный вопрос — «С чего начался Новосибирск?». Корреспондент Сиб.фм побывала на объекте археологического наследия и узнала, что можно обнаружить под заросшей сорняками землёй.

Как начинался город

Археолог с 35-летним стажем Сергей Колонцов увлечённо сыплет терминами и неизвестными названиями, аккуратно ступая по перекопанной территории на месте будущего четвёртого моста. Здесь расположено кладбище первых русских поселенцев — тех, с которых и берёт своё начало история будущего сибирского мегаполиса. Сейчас их кости блестят на солнце, а вокруг могил толпятся специалисты — мужчина работает кисточкой, стряхивая пыль, а девушка делает зарисовки обнаруженного захоронения.

— Археология — наука точная. Гипотез я могу понастроить сколько угодно, но так ли это на самом деле или нет, выясним позже, когда всё-всё-всё отсюда — кости, монеты, стекло, украшения и другие ценности — отправим на экспертизу, — рассуждает он.


Деревня Кривощёковская была основана в 1697-1710 годах на территории Телеутского каганата и была одним из центров русско-телеутской торговли 

Отсюда — это с объекта археологического наследия «Участок культурного слоя села Кривощёково». В 2015 году вместе с сотрудниками Института археологии и этнографии Сергей Колонцов провёл на участке археологическую разведку, после чего и был выявлен объект, на который тот поспешил оформить открытый лист с разрешением на раскопки. К работам приступили только в начале осени и должны успеть закончить до ноября — дальше здесь начнётся строительство. Не успеть, по его словам, просто не получится: с заказчиком четвёртого моста у археологов заключен договор, согласно которому чуть меньше половины участка «отойдёт» под опоры моста, а вторая часть будет музеефицирована.

— Что входит в этот самый «культурный слой»? Никольская церковь 1881 года постройки, от которой остался только фундамент, а также слой XIX и даже, возможно, XVIII веков. Но то, что представляет особую ценность — это кладбище, где хоронили кривощёковцев. Вот на нём мы сейчас с вами стоим. Такое внимание к нему ещё и потому, что здесь отлично сохранились скелеты, а по ним, после всех экспертиз, можно будет точно определить, кто именно был похоронен. А вот тут уже могут быть совсем интересные вещи…


Первое русское поселение в границах будущего Новосибирска было заложено Фёдором Ильиным Кренициным по прозвищу Кривощёк. Его он получил из-за раны, нанесённой саблей

Под «интересными вещами» он понимает смешанные браки русских с татарами и телеутами. Дело в том, что именно здесь по Оби проходила телеутская межа — граница между Русским государством и Телеутским княжеством, которое тянулось от Оби до Алтая. А когда на эту территорию пришёл Кривощёков, русских здесь, как уточняет археолог, не было вообще.

— На кладбище несколько слоёв: есть слой XVIII века и более поздний — XIX-начала XX века. Всего мы зафиксировали сто погребений, но, думаю, будет и больше. Это ведь только половина раскопанного участка.

Вот ещё как интересная деталь:

все кривощёковцы похоронены по православному обряду — лицом на восток, к солнцу, но есть несколько могил, в которых люди лежат по-другому, ногами на юг, а на могилах ни одного креста. Почему так?

Вот это и будем выяснять.

Проходим мимо раскопанных могил, среди которых особенно выделяются маленькие погребения — это дети. Как отмечает археолог, Кривощёково всегда было зажиточным селом, люди охотно вступали в браки и рожали детей, но из-за высокой младенческой смертности порой кривощёковцы не доживали до сознательного возраста. «Это настоящая трагедия XVIII века», — добавляет он. А сельское кладбище, тем временем, продолжало расти.

— Снимите здесь, должен интересный кадр получиться, — указывает Сергей Колонцов на сохранившийся фундамент деревянной постройки.

— Так уж вышло, что век более поздний буквально наслаивается на ранний, и свои избы люди строили прямо на могилах своих предков. Вернее, на домовинах — раньше ведь покойников хоронили в выдолбленных стволах дерева. Прямо так брали дерево, разрубали напополам — вот и два гроба. Видите, тут брёвна избы вошли в погребение. XIX век упёрся в XVIII.

Почти такая же история и с большой деревянной церковью на тысячу человек, получившей название Никольская — там, где сейчас о ней напоминает одиноко стоящий крест, фундамент постройки буквально несколько сантиметров «не доходит» до погребения.

— Если подходить к вопросу о времени возникновении Новосибирска более философски, то можно сказать так. Есть приказ, когда собственно город стал городом, а есть первое поселение, которое здесь появилось — это Кривощёково. Причём кривощёковцы дали начало правому берегу и основали часть деревень, которые были здесь, в составе города, пока не были поглощены. Их насчитывалось 27 штук.

Сергей Колонцов объясняет, что вначале была деревня Кривощёково, затем посёлок Новониколаевский, город Новониколаевск, а уже потом — Новосибирск.

— Вот и получается, что вначале деревня росла-росла, доросла до какого-то момента, а затем ей на смену на этом участке пришёл железнодорожный мост. Ведь никто не станет спорить, что именно мост дал огромный толчок развитию нашего мегаполиса. Это и есть две точки роста Новосибирска. Мост убил деревню, но дал начало городу.

Как правильно читать землю

— Если бы не строительство моста, то здесь бы был проект музеефикации, а территория, которую мы раскапываем в ускоренном режиме, копалась бы десятилетиями. По одной простой причине: зачем копать всё сразу, если можно раскапывать частями, и это будет привлекательно для туристов, — объясняет специалист.

Сейчас на территории археологического объекта трудятся около 25-30 человек, многие из которых волонтёры. Как поясняет он, «рабочие руки всегда нужны», да и те, кто всегда испытывал интерес к истории и археологии, с радостью пользуются такой возможностью.

— Если бы не мост, представляете, сколько бы волонтёров мы ещё подключили? И всё это можно было бы использовать как туристический объект.

Сергей Колонцов тем временем указывает на различные погребения и комментирует: «это одновременное захоронение», а здесь «человека подхоронили позднее к уже существовавшей могиле».


Никольская церковь была построена в 1879 году на средства жителей Кривощёково. Однако после завершения постройки здание сгорело за одну ночь. Спустя год с небольшим кривощёковцы вновь начали строительство церкви, завершив её в 1881 году

— Когда знаешь, как читать землю, она читается, как книжка, — рассказывает он. — Поэтому мне так важно самому посмотреть и пощупать. Вот недавно краеведы принесли китайскую монету VI века, сказали, что неподалёку нашли. Но всё это фантастика — монету ведь могли сами китайцы обронить, например, в 90-х годах. Археологию нельзя воспринимать на слух, иначе это уже не наука получается.

Он показывает в сторону Коммунального моста и говорит, что определённые ценности можно найти и там, поскольку «чем дальше туда, тем раньше село»:

— Это именно там было село, а где мы находимся — сельское кладбище. Но копать мы не можем по многим причинам. Во-первых, эта земля в аренде на 49 лет, а во-вторых, археологического объекта там пока нет. Но я сам съездил туда посмотреть, нашёл русскую керамику, вот такую, как здесь, и ещё мне принесли с этого участка николаевские монеты. Так что теперь я видел своими глазами и точно знаю.

Перед тем, как объект становится археологическим, на территории проводится археологическая разведка. По словам специалиста, участок тщательно «шурфят» — делают в земле врезы размером 2х2 и пытаются найти в них то, что может представлять ценность: стекло, керамику, украшения, кости. Такие ценности на нынешнем «Участке культурного слоя села Кривощёково» в 2015 году во время разведывательных работ и были найдены. Именно это и дало возможность поставить объект на охрану и начать раскопки.

— Здесь мы нашли несколько украшений, например, перстни и гребешок, а также монеты — 1700-1704, 1739 и 1774 годов. Получается, что этими монетками, как я и думал, как маркёрами, отбилась своеобразная шкала существования Кривощёково. Раскопки очень интересные, они ещё дадут нам ключ к тому, как объект музеефицировать: сохранить одно погребение или несколько, как сохранить и что здесь строить потом.

Однако это всё ещё в планах, пока же учёные больше заняты полевыми работами.

— Это невероятно ответственный процесс. Нужно зафиксировать всё и ничего не упустить. Зато потом, когда мы вывезем отсюда все ценности и получим результаты анализов, я уже смогу с уверенностью объяснить какие-то вещи. Вот допустим, те же захоронения не по православному обычаю. Есть у меня догадка — и это надо смотреть по черепам — что в таких могилах могли быть захоронены новокрещённые телеутки, вступившие в брак с русскими. Но это всё потом, когда от догадок перейдём к реальным фактам.

На экспертизу уже отдали несколько черепов, хорошо сохранившуюся колоду, в которой хоронили людей, а также кусочки косички и бороды.

Обнаруженные на участке находки Сергей Колонцов неторопливо раскладывает на столе, попутно объясняя, к какому веку относится ценность. Так, перед нами появляются нож XVIII века, несколько видов бронзовых крестов, в том числе крест-капельник со сложным узором, бронзовый перстень с инкрустацией и серебряная петровская монетка весом в четверть грамма.

На неё, несмотря на крохотные размеры, по словам учёного, можно было купить пять килограммов ржи в то время.

— Серебра было мало тогда, поэтому раскатывалась такая тонкая проволока весом в грамм, а затем специальным керном отбивались четыре монетки. Все они разные. Потому что на проволоке написано «Пётр Великий» и есть изображение Петра с копьём, но уж что попало, то попало. На нашей, например, изображен фрагмент лошадиного хвоста и несколько букв. Да, монетка действительно крохотная, и чтобы её не потерять, люди носили её во рту за щекой.

Как отмечает он, монетка сама по себе очень дорогая и ценна тем, что даёт нижнюю дату основания Кривощёково.

Ценности тщательно прячутся в пронумерованные пакеты — так заведено у археологов. Все выявленные на участке объекты вначале наносятся на план раскопа, фотографируются, затем рисуются, причём погребения рисуются несколько раз — с крышкой гроба и без неё, до зачистки и после. Такая тщательность необходима не только для составления наиболее полной картины жизни несколько веков назад, но и для отчётов археологов.

— В отличие от всех, археологи ежегодно проходят профессиональную аттестацию. Я её прохожу уже с 1985 года. Я копаю, отправляю отчёт в отдел полевых исследований в Москве, его проверяет совет и смотрит, если я хорошо покопал, то пишут «Без замечаний» — это вообще отлично. Но могут возникать отдельные замечания. И если на следующий год я захочу начать раскопки, то мне нужно сперва показать положительное заключение совета. В противном случае, я буду дисквалифицирован. Так что вся наша работа здесь имеет огромное значение с любой стороны. Это работа на перспективу.

 

Автор
Ксения Лысенко
журналист
Автор
Ксения Лысенко
журналист

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