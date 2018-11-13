6 баллов
-7
67.52 76.09
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на концерт «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Кипящие реки потекли по улицам Новосибирска

вчера 16:34 Хроника 0 Коммент.

Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

вчера 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

вчера 15:03 Экономика 0 Коммент.

Горячие чувства к Северу

А вы знаете, какой бывает Север? Тёплый. Чистый. Близкий. Открытый. Ваш!
Рубрика: недвижимость

13.11.2018 07:00

фото предоставлено ГК «Стрижи»

В начале ноября ГК «Стрижи» презентовала ЖК «Северная корона-3». Мероприятие энергично и с юмором провёл сам генеральный директор группы компаний Игорь Белокобыльский, а помогали ему в этом жильцы «Стрижей» и все гости.

«С определённого момента у нас появилась привычка пересматривать концепции жилых комплексов, которые уже находятся в состоянии освоения. Мы опробовали такой подход на одном из наших предыдущих проектов, создав под него специальную концептуальную группу. Эти специалисты за четыре месяца полностью "перетрясли" весь жилой комплекс, который уже начал строиться. В итоге он приобрёл принципиально иное прочтение и, соответственно, рыночную позицию. На этом мы не остановились и стали применять так называемую реконцепцию к другим нашим объектам. Теперь настала очередь "Северной короны". Она вобрала всё то лучшее, что мы уже воплотили в "Стрижах". Как результат – в прошлом году "Северная корона-1" получила приз за лучшую новостройку Новосибирска!» — с такого интригующего посыла начал презентацию Игорь Белокобыльский.

К осени 2018 года ГК «Стрижи» завершила формирование большого пула земельных участков вокруг «Северной короны» — 17 гектаров земли.


«Классические» первые «Стрижи» занимают площадь в 15 гектаров

Только представить: абсолютно свободное место с отличной экологией, не отягощённое городской застройкой и какой-то негативной наследственностью. Как говорится, твори – не хочу. И «Стрижи» начали творить.

«Северная Корона -3» получилась идеально «посаженной» в территорию, будто ждавшей достойного хозяина. Этот жилой комплекс стал началом будущего самодостаточного микрорайона в стремительно развивающейся части города. «Северная Корона-3» — это центр Севера Новосибирска. Северные и северо-западные ветры несут сюда свежесть сосновых боров – своеобразных «лёгких» города. Кроме того, сразу за её территорией сохранены крупные участки натурального леса.

В создании «Северной Короны-3» специалисты ГК «Стрижи» учли пожелания 12 000 людей, живущих в других жилых комплексах, построенных компанией. Комплекс выполнен по современному урбанистическому архитектурно-дизайнерскому проекту: замкнутый внутренний двор, здания переменной этажности, масштабное остекление, фасады из кирпича.

«Северную Корону-3» отличают индивидуальный и продуманный дизайн каждого подъезда, дворовой площадки, аккуратная подготовка к самоотделке. Для людей с ограниченными возможностями вся территория комплекса оборудована удобными пандусами и парковками.

Территория комплекса огорожена и хорошо освещена. Безопасность здесь реализована на концептуальном уровне «двора без машин». Разумеется, есть охрана и видеонаблюдение – эффективные, но совершенно ненавязчивые.

«Район города, в котором расположен жилой комплекс, уже обладает благоприятной социальной средой. В "Северной Короне-3" также созданы все условия для формирования добрососедских отношений. Значимую роль в нашей социальной работе выполняет Общественный клуб. От него исходят инициативы в организации и реализации важных для жителей мероприятий», — рассказал Игорь Белокобыльский.

ГК «Стрижи» продолжит в ЖК «Северная Корона-3» культурные традиции, заложенные в других своих жилых комплексах.

В шаговой доступности от «Северной Короны-3» находятся крупные торговые центры «Лента», «Леруа Мерлен», медицинские, гастрономические и развлекательные учреждения. Игорь Белокобыльский отметил, что семьи с детьми должны оценить близость к жилому комплексу нескольких школ, детских садов и спорткомплексов.

«В этом комплексе, как ядре "Северных Стрижей", есть что-то неповторимое — сила новаторства, ценный и уникальный дух Сибири.

Мы смело можем утверждать, что в этот проект зашит и воплощён уникальный код жителя Новосибирска. В "Северной короне-3" возникает чувство внутреннего комфорта, где всё на своих местах, а главное – вы на своём месте. Добро пожаловать домой!» — эффектно завершил презентацию Игорь Белокобыльский.

Лучше всего о доме рассказывают его жильцы. А если речь идёт о жилых комплексах «Стрижей», то тут уместнее говорить даже не столько об архитектуре или благоустройстве, сколько об особой атмосфере добрососедства. Слово взял житель первой очереди «Северной короны» известный событийный ведущий Новосибирска Артём Фадеев.

«Мой выбор "Стрижей" был прост – хотелось защищённости, спокойствия и жить на личной территории, возвращаться домой с удовольствием.

Здесь я окунулся в какое-то детство, в те времена, когда мама не закрывала дверь. Потрясающее добрососедство.

Можно спросить среди ночи в общем чате, есть ли у кого таблетка для ребёнка или проводов, чтобы "прикурить" машину. Ответ получишь молниеносно. Не знаю, как это удалось сделать, но соседская атмосфера фантастическая. Знаете, я когда-то жил на Левом берегу, там соседи не здоровались вообще. А в "Стрижах" мы своих детей учим здороваться. Признаюсь, между собой мы называем "Северную корону" "Северной Кореей", вот только с лидером нам повезло намного больше – Игорь адекватный мужик . Будем обязательно дружить и со второй, и с третьей очередями! Приезжайте в гости!» — рассказал Артём Фадеев.

После гостям презентации предложили помечтать, что могли бы сделать «Стрижи» на территории «Северной Короны-3». Идеи хлынули рекой. Велосипедные дорожки, общее пешеходное пространство между жилыми комплексами «Стрижей», большая уличная эстрада, вертикальное озеленение, аквапарк, сквош-клуб, стадион и даже метро – вот лишь небольшой перечень озвученных желаний. Как известно, сильные мечты дружных людей имеют свойство сбываться. 

Выбрать квартиру мечты: gk-strizhi.ru

Отдел продаж и консультаций 8 (383) 383-33-46

Автор
Михаил Глотов
журналист
Автор
Михаил Глотов
журналист

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирца наказали за фальшивые билеты на концерт «Руки Вверх!»

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

До ЕГЭ 7 месяцев: на образовательном форуме в Новосибирске расскажут, как использовать их максимально эффективно

сегодня 13:11 Афиша 0 Коммент.

Балканские этно-рокеры споют для новосибирцев перед бойцовским турниром

сегодня 12:44 Афиша 0 Коммент.

Сибирскую генерирующую компанию возглавил сын Солженицына

сегодня 12:26 Бизнес 0 Коммент.

Энергетики назвали причину ЧП на Котовского

сегодня 11:52 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирска истязал малолетнего сына

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирском кукольном пройдут родительские собрания

сегодня 11:35 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске за избиение осудили нацгвардейца

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

«Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Дело об остановке-«призраке» расследуют в Новосибирске

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

В стиле Instagram: новосибирские предприниматели раскроют свои секреты

сегодня 05:05 Бизнес 0 Коммент.

Стали известны профессии с самыми патриотичными специалистами

сегодня 04:08 Работа 0 Коммент.

Чёрно-белые фото сибирячки из «Танцев» взорвали соцсети

вчера 17:24 Woman 0 Коммент.

Кипящие реки потекли по улицам Новосибирска

вчера 16:34 Хроника 0 Коммент.

Ближе к нулю: температура продолжает расти в Новосибирске

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Двести трогательных открыток отправили мамам новосибирские студенты

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирские театры наградили в Москве

вчера 15:27 Культура 0 Коммент.

Автобус с пассажирами упал в кювет на новосибирской трассе

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Две тонны «яблок раздора» раздавили бульдозером в Новосибирске

вчера 15:03 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.10.2018

Мечты о террасе

А что бы сделали вы на своей городской террасе?

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
16.10.2018

Вновь досрочно и качественно

У каждого застройщика есть свои секре...

Читать далее

Новости по теме

Топ-10 самых дорогих пентхаусов Новосибирска составили федеральные эксперты 09.11.2018 Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК 08.11.2018 ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам 07.11.2018 Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки 06.11.2018

Популярное

Image

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион...

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Хоккеиста признали виновным в расстреле полицейских в Новосибирск...

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террорист...

Image

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Image

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

Image

Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли