Горячие чувства к Северу

А вы знаете, какой бывает Север? Тёплый. Чистый. Близкий. Открытый. Ваш!

фото предоставлено ГК «Стрижи»

В начале ноября ГК «Стрижи» презентовала ЖК «Северная корона-3». Мероприятие энергично и с юмором провёл сам генеральный директор группы компаний Игорь Белокобыльский, а помогали ему в этом жильцы «Стрижей» и все гости.

«С определённого момента у нас появилась привычка пересматривать концепции жилых комплексов, которые уже находятся в состоянии освоения. Мы опробовали такой подход на одном из наших предыдущих проектов, создав под него специальную концептуальную группу. Эти специалисты за четыре месяца полностью "перетрясли" весь жилой комплекс, который уже начал строиться. В итоге он приобрёл принципиально иное прочтение и, соответственно, рыночную позицию. На этом мы не остановились и стали применять так называемую реконцепцию к другим нашим объектам. Теперь настала очередь "Северной короны". Она вобрала всё то лучшее, что мы уже воплотили в "Стрижах". Как результат – в прошлом году "Северная корона-1" получила приз за лучшую новостройку Новосибирска!» — с такого интригующего посыла начал презентацию Игорь Белокобыльский.







К осени 2018 года ГК «Стрижи» завершила формирование большого пула земельных участков вокруг «Северной короны» — 17 гектаров земли.



«Классические» первые «Стрижи» занимают площадь в 15 гектаров

Только представить: абсолютно свободное место с отличной экологией, не отягощённое городской застройкой и какой-то негативной наследственностью. Как говорится, твори – не хочу. И «Стрижи» начали творить.

«Северная Корона -3» получилась идеально «посаженной» в территорию, будто ждавшей достойного хозяина. Этот жилой комплекс стал началом будущего самодостаточного микрорайона в стремительно развивающейся части города. «Северная Корона-3» — это центр Севера Новосибирска. Северные и северо-западные ветры несут сюда свежесть сосновых боров – своеобразных «лёгких» города. Кроме того, сразу за её территорией сохранены крупные участки натурального леса.









В создании «Северной Короны-3» специалисты ГК «Стрижи» учли пожелания 12 000 людей, живущих в других жилых комплексах, построенных компанией. Комплекс выполнен по современному урбанистическому архитектурно-дизайнерскому проекту: замкнутый внутренний двор, здания переменной этажности, масштабное остекление, фасады из кирпича.

«Северную Корону-3» отличают индивидуальный и продуманный дизайн каждого подъезда, дворовой площадки, аккуратная подготовка к самоотделке. Для людей с ограниченными возможностями вся территория комплекса оборудована удобными пандусами и парковками.





Территория комплекса огорожена и хорошо освещена. Безопасность здесь реализована на концептуальном уровне «двора без машин». Разумеется, есть охрана и видеонаблюдение – эффективные, но совершенно ненавязчивые.

«Район города, в котором расположен жилой комплекс, уже обладает благоприятной социальной средой. В "Северной Короне-3" также созданы все условия для формирования добрососедских отношений. Значимую роль в нашей социальной работе выполняет Общественный клуб. От него исходят инициативы в организации и реализации важных для жителей мероприятий», — рассказал Игорь Белокобыльский.

ГК «Стрижи» продолжит в ЖК «Северная Корона-3» культурные традиции, заложенные в других своих жилых комплексах.







В шаговой доступности от «Северной Короны-3» находятся крупные торговые центры «Лента», «Леруа Мерлен», медицинские, гастрономические и развлекательные учреждения. Игорь Белокобыльский отметил, что семьи с детьми должны оценить близость к жилому комплексу нескольких школ, детских садов и спорткомплексов.

«В этом комплексе, как ядре "Северных Стрижей", есть что-то неповторимое — сила новаторства, ценный и уникальный дух Сибири.

Мы смело можем утверждать, что в этот проект зашит и воплощён уникальный код жителя Новосибирска. В "Северной короне-3" возникает чувство внутреннего комфорта, где всё на своих местах, а главное – вы на своём месте. Добро пожаловать домой!» — эффектно завершил презентацию Игорь Белокобыльский.

Лучше всего о доме рассказывают его жильцы. А если речь идёт о жилых комплексах «Стрижей», то тут уместнее говорить даже не столько об архитектуре или благоустройстве, сколько об особой атмосфере добрососедства. Слово взял житель первой очереди «Северной короны» известный событийный ведущий Новосибирска Артём Фадеев.

«Мой выбор "Стрижей" был прост – хотелось защищённости, спокойствия и жить на личной территории, возвращаться домой с удовольствием.

Здесь я окунулся в какое-то детство, в те времена, когда мама не закрывала дверь. Потрясающее добрососедство.

Можно спросить среди ночи в общем чате, есть ли у кого таблетка для ребёнка или проводов, чтобы "прикурить" машину. Ответ получишь молниеносно. Не знаю, как это удалось сделать, но соседская атмосфера фантастическая. Знаете, я когда-то жил на Левом берегу, там соседи не здоровались вообще. А в "Стрижах" мы своих детей учим здороваться. Признаюсь, между собой мы называем "Северную корону" "Северной Кореей", вот только с лидером нам повезло намного больше – Игорь адекватный мужик . Будем обязательно дружить и со второй, и с третьей очередями! Приезжайте в гости!» — рассказал Артём Фадеев.





После гостям презентации предложили помечтать, что могли бы сделать «Стрижи» на территории «Северной Короны-3». Идеи хлынули рекой. Велосипедные дорожки, общее пешеходное пространство между жилыми комплексами «Стрижей», большая уличная эстрада, вертикальное озеленение, аквапарк, сквош-клуб, стадион и даже метро – вот лишь небольшой перечень озвученных желаний. Как известно, сильные мечты дружных людей имеют свойство сбываться.

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Михаил Глотов

журналист Автор