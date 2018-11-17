Бойцы отопительного фронта

Трудовые будни тех, кто заботится о тепле в домах новосибирцев

Фото Михаила Глотова

Ставшее привычным хорошее перестаёшь замечать ровно до момента его исчезновения. Это правило более чем справедливо для всех коммунальных благ современного горожанина. Однако немногие задумываются о труде тех, кто приводит в дом свет, газ, интернет или, например, отопление. Корреспондент Сиб.фм провёл рабочий день со специалистами «Сибирской генерирующей компании» на одном из аварийных участков и буквально на себе прочувствовал, как это — ежедневно отвоёвывать у сибирских холодов возможность для всего города жить в тепле.

На улице Семьи Шамшиных раскопали дорогу, прямо по центру проезжей части. Машины объезжают огороженную территорию «производства работ» едва ли не по обочинам. Снег, слякоть, очень неуютно, промозгло, а тут ещё и это препятствие. «Летом не могли всё сделать, что ли? Вот всегда у них так!» — слышу ворчание недовольного прохожего. Неудобно, да, но что делать – чтобы в домах было всегда тепло, нужно оперативно чинить малейшие неисправности трубопроводов.







Специалисты «Сибирской генерирующей компании» ремонтируют теплокамеру, где образовался дефект на подающем трубопроводе.







«Узнали при плановом обходе. Теперь будем вскрывать асфальт, менять трубу. Ситуация штатная, неопасная. Отключение продлится не более 16 часов. Сейчас разрежем асфальт, подойдёт техника, вскроем участок, вывезем грунт. Поймём, что именно случилось с магистральной трубой. Замерим, проанализируем. Привезём уже готовые детали трубы, чтобы всё быстро починить», — доложил с улыбкой мастер магистрального участка Николай Бабичев.







Для специалистов СГК это обычные трудовые будни, но для простых новосибирцев, конечно, нет. Работа шумная, дорога перегораживается, грязь, необустроенность – возможное возмущение горожан понятно.

«Особых каких-то случаев агрессии от граждан не было.

Они относятся с пониманием, ведь всем ясно, что тепла без этого не будет.

Мы благодарны и пешеходам, и автомобилистам, за то, что нормально воспринимают эти наши необходимые действия», — добавил мастер участка.

Рабочие достали специальный аппарат для распиливания асфальта, похожий на газонокосилку с циркулярной пилой. Завизжало весьма неприятно. Им предстояло выпилить периметр примерно 7 на 7 метров. «Пилилка» шла по асфальту небыстро, зато звучно. Следовало перетерпеть это неудобство, ведь затягивать с ремонтом никак нельзя.

«Почему же работы сейчас производите? Почему не выявили и не устранили дефекты за лето?» — нарочно спросил у советника гендиректора теплосетевого подразделения СГК Егора Шавшина.

«Никогда такого не было и вот – опять, как говорится. На самом деле, летом мы проверяем и испытываем сети, но когда выходим на рабочие параметры, на плановую расчётную циркуляцию зимнего режима, естественно, начинают вылезать дефекты из-за постоянного воздействия высокой температуры и повышенного давления. Всё это, как правило, у нас происходит в начале отопительного сезона. В плановом порядке устраняем неисправности», — ответил как есть Егор Шавшин.

Накануне такой дефект был выявлен на проезжей части улицы Семьи Шамшиных. Скорее всего, причиной разрыва магистральной трубы, от которой идут ответвления на дома, стал коррозионный износ. Обнаружили утечку с помощью течеискателя. Это аппарат наподобие миноискателя, только он улавливает звуки течи с точностью метр-полтора. А дальше уже работают специалисты.

Выпиливание периметра закончилось. Тут же подъехал бульдозер с отбойным молотком. Мощная «долбилка» точно по выпиленному контуру стала методично вгрызаться в дорожное полотно и вскрывать его. Рядом уже дежурил самосвал для вывоза лома асфальта. Видно, что спланированы работы были чётко, как будто проводилась военная операция.

«Нас часто сравнивают со спецназом. Специалисты, конечно, скромничают, отнекиваются. Но смены по 12 часов, готовность в любое время и погоду выехать. У нас для выполнения работ по устранению дефектов и обслуживания персонал разделён на бригады – мастер, 2-3 слесаря и сварщик. Бригады могут усиливать при необходимости. Всего в штате СГК 820 "бойцов в касках", которые неустанно работают над тем, чтобы в городе было тепло. Несмотря на то, что не все из них сменные, сложную работу у нас с концом смены бросать не принято. Недавно, к примеру, пришлось работать на левом берегу в ночь. Авария произошла 12 ноября в 13:50 в районе дома № 44 по улице Котовского. Оперативно приехавшие на место специалисты обнаружили порыв на магистральной трубе диаметром 600 мм. В 15:20 дефект был локализован, в зону отключения попали 62 объекта, в том числе 40 жилых домов, три детских сада, два лечебных учреждения, а также 17 административных зданий. Также была подтоплена проезжая часть улицы Троллейной. Восстановительные работы велись в течение 14 часов, в них были задействованы 63 человека, в том числе сотрудники 6 бригад Новосибирской теплосетевой компании, работали 20 единиц техники. Сотрудники подразделения провели разрытие, откачали воду, вырезали поврежденный фрагмент трубы и поставили на его место новый участок трубопровода. На время отключения в почти половине жилых домов и двух лечебных учреждениях теплоснабжение было организовано по обратному трубопроводу. К 03:00 13 ноября сварочные работы были завершены, в 05:00 системы отопления начали заполняться», — прокомментировал Егор Шавшин.

По его словам, в СГК тщательно отбирают людей для работ на «отопительном фронте». Ведут их от лёгких работ к сложным, воспитывают высококвалифицированных профессионалов. Чтобы могли оперативно и слаженно отработать при проведении ремонта тепловых сетей. Ошибки исключены.

Ещё одна особенность подобных работ в том, что рядом с трубами лежат другие коммуникации: трубы Горводоканала, многочисленные кабели. Раскопки ведутся ювелирно.

«Такой ремонт для СГК обходится недёшево. Сети сильно изношены, примерно процентов на 70 %.

В идеале нужно взять и поменять почти всё разом. Но для этого нужно вывезти весь город вместе с людьми года на три.

Другая особенность – часть теплосетей принадлежат городу, он сдаёт их СГК в аренду, мы о них заботимся. Вот, часть труб передали только 8 октября, когда уже отопительный сезон начался. Смотрите, ресурс наш, а трубы их. И мы стремимся минимизировать потери ресурса – горячей воды. Поэтому за сетями нужно тщательно следить, и мы оперативно чиним обнаруженный дефект. Свыше 560 млн рублей на ремонт более 43 км труб в однотрубном исполнении потратили в этом году. Это больше, чем в любом другом городе присутствия СГК: Красноярске, Барнауле, Абакане, Рубцовске. Только в октябре выявлено 400 дефектов, за последнюю неделю - 109 дефектов. В среднем время отсутствия тепла в доме составляет 6 часов», — пояснил Егор Шавшин.

На место прибыл подъёмник. Рабочие тут же застрополили первую плиту. Она эффектно поднялась над дорогой и аккуратно опустилась на безопасный, заранее выделенный участок. Следом пошла вторая плита, с отверстием под колодец.

«Не замёрзли?» — любопытствую у Николая Бабичева.

«Роба, дай бог, тёплая. Бойцы уже привыкшие к непогоде, не мёрзнем. Бригада сложившаяся, стабильная. Работа, конечно, нелёгкая. Холод, грязь, вручную копать тоже приходится. Но дома с пониманием относятся к любым ситуациям, пусть хоть ночью вызовут, хоть в выходные. Сейчас вот закончим, и на обед, тут недалеко наша база. Подкрепимся тем, что взяли из дома, и снова в бой», — не обращая внимания на усилившийся ветер, с настроением ответил мастер.









Сегодня в Новосибирске около 240 действующих разрытий, 155 из них в работе у тепловых сетей. Там ведутся подготовительные работы, меняют участки трубопроводов. Фронт борьбы за бесперебойное отопление в домах горожан обширный, сложный, но в СГК уверены, что им удастся сдержать натиск лютых сибирских морозов. Глядя на дружную работу бойцов «отопительного фронта», понимаешь — они справятся. Теплу – быть!



Михаил Глотов

журналист Автор