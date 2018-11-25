Женское царство

Что такое материнство для несовершеннолетних обитательниц центра социальной помощи

фотографии Никиты Давыденко

Здание областного центра социальной помощи «Радуга» разместилось по соседству с яслями и детским садом и чисто внешне от них мало отличается. Как и в детском саду, подопечные центра, многие из которых оказались здесь сразу после детдома, занимаются с психологами, педагогами, обучаются бытовым вещам, общаются и спят. И часто здесь, как и в яслях, раздаётся детский плач — всё потому, что большинство девочек, проживающих в «Радуге», уже имеют детей. Корреспондент Сиб.фм побывала в центре социальной помощи и узнала, как его юные подопечные, зачастую лишённые своей семьи, учатся быть хорошими мамами.

Как живут девочки

Для замдиректора «Радуги» Ольги Юрьевны все проживающие в центре – «девочки», несмотря на то, что в числе подопечных есть и те, кому давно исполнилось 18.

– Наша основная категория – это несовершеннолетние девочки-подростки, а также девочки-сироты – выпускницы детских сиротских учреждений, и женщины, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Это, например, отсутствие жилья, средств к существованию, работы или различные конфликтные ситуации с семьёй или соседями, — объясняет она.

Но в основном, конечно, подростки – сейчас их в центре приблизительно 60 %. Само здание забито подопечными под завязку: на стационарном обслуживании находятся 38 человек, свободных коек не осталось вообще.

Попадают сюда, побывав в комплексном центре: вначале пишется заявление о предоставлении социальной помощи, на заявителя составляется индивидуальная программа, после чего девушку направляют в «Радугу», где она проводит минимум полгода – такой срок предусмотрен договором. Впрочем, девочки могут проживать в центре годами, пока сами не встанут на ноги и не почувствуют в себе силы начать самостоятельную жизнь. Особенно это касается беременных подростков.

– Мы обязаны их принять, – замечает она. – Вот и получается, что такая молодая мамочка может жить у нас год-два, пока не получит своё жильё.

Ольга Юрьевна сосредотачивается на быте и подробно рассказывает, как проходит жизнь центра, пока мы перемещаемся с первого этажа (холл, кабинеты психологов, администрации и юриста), на второй, где и находятся комнаты девушек.







– У нас так заведено: готовят сами девочки по составленному нами графику дежурств. Не умеешь готовить? Хорошо, тебя обучат. Для этого наш социальный педагог проводит теоретические и практические занятия по домоведению. И по комнатам дежурства такие же: каждая мама следит за своей комнатой, а двое дежурных убирают места общего пользования. Получается, что в паре дежурных могут быть и 14-летняя девочка, и уже взрослая, опытная мамочка — обязанности всё равно у всех равные.

Замдиректора показывает общий холл, где подопечные собираются у телевизора, столовую, ванную, медицинский кабинет и даже заводит в одну из комнат, где проживает молодая мама с двумя детьми.

Мамам здесь вообще уделяется особое внимание: с ними занимается целая команда психологов, педагогов, социальных работников и медиков.

– У нас есть групповые занятия, на которых мамам педагоги наглядно показывают и рассказывают, как нужно играть со своим ребёнком. Очень важно научить нашу маму заниматься и воспитывать ребёнка – это то, чего многие из них сами были лишены в детстве. Поэтому им так сложно, а наши психологи берут на себя этот непростой труд.

Сегодня в центре оказалось необычно людно – на празднование в честь Дня матери сюда прибыли девочки-подростки из центра «Виктория». В небольшом конференц-зале подопечные обоих центров социальной помощи собрались в кругу совместно с психологами «Радуги», чтобы поговорить об ответственном материнстве.

– Это мероприятие немного отличается от всех, которые у нас проходили. Нашим девочкам предоставлено очень много внимания: они ходят в церковь – им дарят подарки, сюда приходят наши шефы – опять подарки, ну и мы много всего делаем. То есть у подопечных хватает опекателей, — объясняет психолог Татьяна Ивановна. — А сейчас всё по-другому. К нам пришли девочки из другого центра, они не будут дарить подарков или как-то опекать наших мам, но зато они посмотрят друг на друга – уже состоявшиеся мамы и девочки, которым только предстоит стать мамами. Такой интересный взгляд со стороны. Думаю, встреча даст им всем много полезного, по крайней мере, обмен опытом точно будет.

На столе в конференц-зале педагоги разложили маленькие листочки с самыми различными определениями — «креативная», «поддерживающая», «обнимающая», «уделяет время себе и ребёнку». Это, по их задумке, эпитеты идеальной мамы — из всего их многообразия девочкам нужно выбрать пять наиболее важных определений. Не спеша, сосредоточенно они изучают их и робко предлагают свои версии: «Я считаю, что лучшая мама — тёплая», «Я выбрала бумажку с надписью "юморная", ведь без чувства юмора маме никак», «Мама должна быть мудрой».

«На мужчин нужно смотреть без розовых очков»

— В основном у нас живут несовершеннолетние беременные. На моей памяти самой молодой маме было 14 лет. Интересное взаимодействие происходит между ними, совсем юными девочками и опытными мамами, которые живут у нас уже не один месяц. Они их обучают, но без конфликтных ситуаций не обходится, были и ссоры, и драки. А как же? Девушки ревностно следят за тем, чтобы всё было по справедливости, хотя, возможно, они сами в некоторых конфликтных моментах бывают далеко не справедливы. Но здесь работают отличные специалисты, и много вложено сил в то, чтобы девочки не были такими злыми на жизнь. Потому что порой приходят очень озлобленные девочки, даже сидевшие. В общем, много мы тут историй сложных слышали… А ещё у нас здесь вот так обниматься можно, — отвлекаясь от разговора, психолог показывает на 19-летнюю Алёну, которая сегодня дежурит на кухне, а потому не может присоединиться к обсуждению в конференц-зале, но спустилась вниз, чтобы обнять замдиректора Ольгу Юрьевну.

Первому, чему обучают в «Радуге», — это ответственности. Поэтому здесь так много бытовых правил. А ещё, по словам Татьяны Ивановны, девочек с первых дней стараются научить брать ответственность за свою жизнь и жизнь будущего ребёнка.

– Я им сразу говорю:

не привыкайте к нам, не привязывайтесь, потому что вы уйдёте и должны будете всё делать сами,

– добавляет она.

Но не привыкать не получается, поэтому выпускницы так часто потом приходят в центр, звонят педагогам и активно добавляются в друзья в социальных сетях. «Мы как звёзды прям, что ни день, так по нескольку заявок "ВКонтакте"», – смеётся замдиректора «Радуги» Ольга Юрьевна. Бывшие подопечные рассказывают об успехах, о том, чего смогли добиться после ухода из центра, говорят «спасибо», но и о проблемах тоже говорят – «ведь не бывает всё уж сильно гладко».

– Обычная история для нашего центра – несовершеннолетняя девочка из детского дома забеременела, жилья нет, работы нет, а парень куда-то скрылся в туман, – рассуждает психолог. – Самое сложное в таких ситуациях – дать понять, что ты не одна, но вместе с тем переключить ответственность на себя. Внушить ей, что ты сильная и сможешь справиться. Ведь в детских домах, на мой взгляд, ответственности мало учат, там всё-таки всё делают за тебя.







А ещё в центре социальной помощи девочки часто заводят отношения при помощи социальных сетей. Но и здесь подключаются педагоги — чтобы предотвратить возможные ошибки воспитанниц центра, они даже лично знакомятся с молодыми людьми.

– Мы несём ответственность за девочку, которая уходит к парню, поэтому наш психолог, Татьяна Ивановна, очень неравнодушна к таким ситуациям – обязательно пригласит его на беседу, узнает, чем живёт он и какие планы на жизнь имеет. А вдруг он её обманывает? – объясняет замдиректора.

– Да, вопросы безопасности нас волнуют в первую очередь, – добавляет сама психолог. – Так что я говорю девочкам, смотрите внимательно, трезвым взглядом, снимайте розовые очки. Ответьте себе сами на вопросы: а не агрессивный ли он? Не заметила ли я ничего опасного в нём?

– Хотя по неопытности они, конечно верят всему, что им скажут. Обидеть их легко, так что мы предостерегаем. Они ведь и так уже обожглись… Так что первое время они как ёжики, приходят к нам обиженными на весь мир, уверенными в том, что их все предали. И понемногу-понемногу они раскрываются – ну это уже работа наших психологов.

Из детского дома – в «Радугу»

К нашему разговору присоединяется та самая Алёна – мама 11-месячного малыша, которая оказалась в «Радуге» после детского дома. Она периодически хватается за телефон, шепчет что-то на ухо Ольге Юрьевне и очевидно стесняется, но на вопросы о планах на будущее и жизни в детском доме отвечает уверенно.

– В центре я уже второй год, привыкать особо не пришлось – я такой человек, что к любым местам приспосабливаюсь быстро. Время здесь летит быстро – то дежурство, то занятия у педагогов, то мероприятия, – перечисляет она. – Материнство для меня – это точно счастье. Не возникало мысли о том, что будет как-то сложно из-за того, что я молода. Вообще этого бояться не надо.

– Алёна у нас молодая мама, совсем неопытная, – добавляет психолог, – но вот ребёнок у неё – настоящий маленький мужичок. Спокойный, рассудительный, приветливый ребёнок, который идёт к другим людям. Вот почему так? У него просто не нарушена привязанность к маме. Он точно знает, что мама его не оставит, а потому спокойно взаимодействует с другими людьми. И это всё сделала Алёна сама.

– У меня ещё есть определённая цель, – говорит сама мама, – дать ему всё то, чего не было у меня. У меня ведь не было детства, я из детдома. Так что да, хочу дать ему семью, чтобы он не повторил моего пути. Главное, чтобы он не попал в детский дом. Не могу сказать, что там совсем уж плохо, мы вот, например, на экскурсии регулярно ездили, получали путёвки в детские лагеря, а ведь в некоторых семьях и такого нет. Но я сделаю всё, чтобы мой ребёнок там не оказался.

На вопрос о том, какие у неё планы на ближайшие десять лет, молодая мама перечисляет: найти работу, устроить малыша в детский сад, обзавестись своим жильём, которое, кстати, она должна уже вскоре получить. О мужчине рядом с собой говорит уклончиво, отвечает, что семья для неё – это пока она и ребёнок. Как отмечает Татьяна Ивановна, муж – это «пунктик, который пока у нас не идёт», но самые важные планы Алёна обозначила верно – работа, дом, детский сад.

Впрочем, подобные счастливые истории для «Радуги» – не редкость, хотя и о неудачах здесь тоже помнят. Ольга Юрьевна рассказывает, как в прошлом году к ним попала глухонемая девушка, которая на 32-й неделе беременности просила педагогов отвезти её на аборт.

– Для неё это очевидно была не первая такая ситуация, поэтому она искренне недоумевала, почему ей не могут сделать аборт. Мы убедили её не отказываться от малыша, а сами всем центром дежурили по ночам у её двери на случай, если она вдруг решится на страшное. Всё обошлось, через восемь недель она родила здорового мальчика, которого забрала к нам сюда, но спустя два дня всё же решила от него отказаться. Написала отказную на ребёнка и покинула наш центр. Мы, конечно, до сих пор вспоминаем этого ребёночка, — вздыхает замдиректора центра, — но мы уверены, он быстро нашёл семью. И там его точно любят.



Ксения Лысенко

журналист Автор