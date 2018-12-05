Колыбель для бывалого Барсика

Горькие судьбы приютских питомцев и проблемы их добрых волонтёров

фотографии Никиты Давыденко и Центр молодежный

От тебя отказались самые близкие, выбросив на мороз. Ты им только мешаешь и больше не нужен. Над тобой издевались какие-то подростки, а подвал, где ты ночевал, затопили кипятком. Таковы твои суровые будни, если ты всего лишь кот. 5 декабря во всём мире отмечается День добровольца (волонтёра). Корреспондент Сиб.фм пообщался с волонтёрами приютов, которые спасают и защищают самых беспомощных и бесправных – животных.

Кошкино лукошко

«Привет, я Фёдор. Я охранял одно из новосибирских предприятий. Однажды какой-то человек без каких-либо видимых причин воткнул мне палку в голову и поджёг.

Наверное, ему нравилось смотреть, как я горю. Мне было очень больно, я кричал. Я должен был умереть. Меня спасла Алёна.

Она нашла меня, уже безнадёжного, вылечила, и вот теперь я здесь... Забыл сказать, я — пёс. Кстати, мне повезло вдвойне. Всех остальных собак, что жили на промзоне, новый хозяин предприятия застрелил».

Региональная общественная организация помощи животным «Кошкино Лукошко» организована в 2014 году. Открыла приют Алёна Святова. Сначала Алёна держала найдёнышей у себя дома, а когда стало тесно, взяла в аренду участок со стареньким домом в Ленинском районе. Здесь все и разместились.

Вместе с брутальным парнем, Фёдором, в приюте «Кошкино лукошко» живут 75 везунчиков: 50 кошек и 10 собак. История каждого трагична. Кого-то нашли с переломанными лапами, кто-то замерзал на морозе. И каждый изо всех сил хотел выжить.

Вот, к примеру, Чернышка. Когда-то она обитала на улице. Её отняли у гастарбайтеров, те избивали животину нещадно – развлекались на досуге. Вот уже год, как девочка в приюте, но людей боится до сих пор. На возврат доверия уходят годы.

А это Ольга. Её забрали из квартиры сумасшедшей собирательницы. Старуха набила свое жилище животными. Там они коллективно болели, ели что придётся, и плодились в геометрической прогрессии. Достали Ольгу из обувной полки, где она в буквальном смысле жила.

«Она лежала там зигзагом. Ела хлеб и воду. Собака не видела ни улицы, ни людей, была в абсолютно истощённом состоянии. Боялась всех и вся. Как выжила – загадка», — вспоминает волонтёр приюта Юлия Истомина.

Ещё большая загадка – как удалось распотрошить скопище антисанитарии. По словам работников приюта, забрать зверей у сумасшедших проблематично – они никого к себе не пускают.

Сейчас Ольга трепетная, общительная собака. Как и другие питомцы приюта, чувствует, что её любят. Любить легко, а вот заботиться о четвероногих непросто. По словам волонтёров приюта, на содержание каждого питомца в месяц уходит около 3 тысяч рублей: корм, вольеры, опилки, прививки, лечение, стерилизация, вакцинация, оплата электричества. Зимой из-за конвекторов коммуналка дорожает.

«В месяц тратим порядка 80 000 рублей. Чем больше зверей, тем выше цифра. У нас есть один спонсор. Но, в основном, это пожертвования сердобольных граждан. Собираем их через социальные сети. У нас есть группа во "ВКонтакте", там 4 000 подписчиков», — раскрывает нюансы бухгалтерии Юлия Истомина.

Среди расходов и зарплата работников приюта. Это копейки, но всё же. Впрочем, основную нагрузку несут руководители и волонтёры.

Юлия Истомина и Ирина Аникина работают в приюте на добровольных началах, т.е. денег девушки за свой нелёгкий труд не получают. Еженедельно они приезжают сюда: чистят вольеры, кормят питомцев, возят их в ветклинику, выгуливают.

«Раз-два в месяц устраиваем нашим деткам большие выгулы, — рассказывает Ирина, — собираем всех собак, берём горячий чай и едем за город, в лес. Всё это, конечно, силами энтузиастов».

Энтузиасты сейчас помогают собрать деньги на новый земельный участок для приюта – 350 000 рублей. Этот хозяева выставили на продажу, и к весне животных надо куда-то перевозить.

Верный друг

Благодаря волонтёрскому движению держится на плаву и краснообский приют для животных «Верный друг». Это пристанище зверей регулярно находится на грани закрытия из-за долгов по электричеству.

«Мы существуем около 10 лет, — говорит директор приюта Галина Лавор, — и все 10 лет выживаем за счёт пожертвований неравнодушных людей. Спонсора у нас нет. У нас долг по электричеству 40 000 рублей. У приюта старые вольеры — как можем, ремонтируем, но, конечно, нужны новые».

Большой металлический вольер стоит порядка 40 000 рублей. Маленькие клетки для кошек – примерно 3000 рублей.

Новые вольеры, а нужно их 15 штук, помогают строить те самые волонтёры. Ребята из отряда «Пламя» из МБУ «Центр Молодёжный» организовали акцию «Добрые руки бездомным лапам» и взяли шефство над приютом. В рамках экологической программы «Я люблю природу» к акции подключились несколько учебных заведений Кировского района.

«Наш класс каждую четверть собирает корма для животных. Выходит около 70 килограммов. В конце четверти мы отвозим их в приют», — делится своим опытом Аня из волонтёрского отряда «Бригантина»

Ребята привозят в приют не только корм, но и деньги, которые зарабатывают сами.

«Мы поставили благотворительный спектакль и собрали 25 тысяч рублей. Все эти деньги были перечислены на нужды приюта», – делится достижениями ученица-волонтёр школы № 41 Лилия Васильева.

За минувший год волонтёры Кировского района привезли «Верному другу» более полутора тысяч килограммов корма. Отремонтировали часть вольеров. Ребята приезжают сюда два-три раза в месяц. Питомцы встречают их с неподдельной радостью — ещё бы! Приехали настоящие, верные друзья, а значит, будут прогулка, ласка и общение.

«Волонтёры помогают нам уже три года. Когда приезжают, собаки сразу понимают, что сейчас пойдут гулять. Кроме того, ребята помогают по хозяйству: разбирают старые вольеры, таскают доски, не гнушаются грязной работы», – комментирует учредитель приюта Инга Лебедева.

Сегодня у «Верного друга» 100 кошек и 80 собак. Как и «Кошкино лукошко», он никогда не пустует. Как бы ни старались организаторы и их помощники, поступает в приюты больше животных, чем удаётся раздать.

Сегодня взял, завтра отдал

Пристрой, пожалуй, важнейшая функция зоозащитников. Дело это простое лишь на первый взгляд. Во-первых, нужен пиар. Объявления с фото питомца нужно размещать на всевозможных ресурсах в сети. Во-вторых, нужны выставки-раздачи.

«Периодически устраиваем выставки-раздачи, делаем анонс в социальных сетях, назначаем место и время, привозим туда животных. Люди забирают», — рассказывает волонтёр Ирина Аникина.

Сложнее всего пристроить взрослую собаку или питомца с проблемным здоровьем. Некоторые сидят в приюте по несколько лет. Вот, например, Бойко — в «Кошкином лукошке» он живёт уже 3 года. Но лучше так, чем отдать, а потом принимать собаку обратно, потому что «мы передумали».

В среднем, за год в приют поступает около 130 новичков. Новых хозяев за этот же период обретают примерно 100 из них. 10 % возвращают назад.

«Проходит два года, тебе звонит хозяин и говорит: "А вы знаете, я уезжаю в другой город, туда с котами нельзя". Это мы так горько шутим про город, но смысл ясен», — сетует Юлия Истомина.

Аллергия, переезд, «не сошлись характерами», наигрались — причин множество, но главная — тотальная безответственность.

Закон приравнивает питомцев к вещи, вроде стула или стола. Отсюда и отношение людей, зачастую – скотское. Животных «забывают» на дачах, выбрасывают на 30-градусный мороз щенков и котят.

А потому, к отбору будущих хозяев в приюте относятся щепетильно. Не отдают мамам с маленькими детьми, молодым людям до 25 лет, и тем, кто живёт на съёмных квартирах. С теми же, кто забрал питомца, держат связь.

«Да, контролируем, а что делать. Сейчас полная вакханалия. Приюты битком. Люди продолжают швыряться: сегодня взял, завтра отдал, — негодует Юлия Истомина. — С детскими домами же такого нет, нельзя передумать. Потому что есть государственный надзор. Он должен быть во всех сферах».

Беззащитные от бесчеловечности

А ещё должен быть закон о защите животных. Без него проблему бродячих кошек и собак решить не удастся. Однако принять его не могут вот уже 15 лет. В дело вмешиваются коммерческие организации: цирки, зоопарки, общества охотников. У них свой интерес. Ни митинги, ни акции протеста не помогают. Меж тем участились случаи поистине бесчеловечного глумления над животными. Один пример хабаровских живодёров чего стоит!

«Мы выходили с протестом: 150 городов в один день. Потом была волна митингов. Но сейчас уже руки опускаются: работаем с тем, что есть, — делится своей болью Юлия Истомина. — Хотя, по сути, всё решается просто: штрафами, регистрацией животных, стерилизацией».

Впрочем, капля камень точит. Поучаствовать в решении проблемы может каждый, даже тот, кто приютить бездомного пса не в силах. Зоозащитники призывают – стерилизуйте хотя бы своего домашнего питомца, тогда не придётся выбрасывать котят или раздавать их кому попало, что почти одно и то же. Если каждый будет в полной мере отвечать за своего четвероногого друга, то когда-нибудь приюты станут просто не нужны.

Впрочем, капля камень точит. Поучаствовать в решении проблемы может каждый, даже тот, кто приютить бездомного пса не в силах. Зоозащитники призывают – стерилизуйте хотя-бы своего домашнего питомца, тогда не придётся выбрасывать котят, или раздавать их кому попало, что почти, одно и то же. Если каждый будет в полной мере отвечать за своего четвероногого друга, то когда-нибудь приюты станут просто не нужны.

Тем, кто хочет помочь этим приютам, могут узнать всю необходимую информацию в группе «Кошкино Лукошко» и «Верный друг».



Юлия Миняйло

журналист Автор