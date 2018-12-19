Приходите посмотреть, как мы не взрослеем

Лента новостейПредложить новость
Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским
Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку
Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»
Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура
Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»
Приходите посмотреть, как мы не взрослеемВ Новосибирске прошла постер-модернистская выставка о шаблонах взрослой жизни и вечном детстве
Рубрика: афиша, культура
19.12.2018 15:15
фотографии Алины Скитович
«Не взрослейте, это ловушка» — постеры с этим девизом украсили стены культурного центра «Этаж» в минувшие выходные. Там развернулась выставка о нестарении и мире без навязанных стереотипов. Корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии и узнал, что такое смотреть на мир глазами ребёнка.
Выставка «Не взрослейте, это ловушка» — проект телеканала «2х2». В марте этого года телеканал решил поменять оформление, засняв в видеороликах бодрых бабушек и дедушек, которые примерили одежду от модных дизайнеров и показали, как нужно отрываться. Так родился этот слоган. Вскоре к проекту присоединились художники-иллюстраторы и другие представители актуального искусства, создавшие плакаты, в очередной раз напоминающие о том, как важно не стареть душой.
В Новосибирске выставка стартовала 15 декабря в культурном центре «Этаж», открывшись до этого на площадке дизайн-завода Flacon в Москве, в Ельцин Центре в Екатеринбурге и других городах.
«Каждый зритель, ценитель анимации или просто не желающий взрослеть россиянин сможет взять частичку нашего канала и напоминать себе о главном в новом году. На каждом постере написано имя автора, и это отдельная миссия "2х2" – продвигать творчество в массы», – заявил директор телеканала «2х2» Денис Всесвятский.
В числе авторов оказались и именитые иллюстраторы: Эдуард Катыхин, чьи работы представлены в Московском музее современного искусства, Александр Уткин, известный своими иллюстрациями для собраний сочинений Жюля Верна и Фёдора Достоевского, а также Валерий Зеватт – автор известных интернет-мемов.
Как пояснили в культурном центре «Этаж», те, кто не успели на открытие, ещё могут посетить выставку, которая продлится до 29 декабря.
Комментарии
Лента новостей
Бийский подросток пройдёт по уголовному делу за видео с невежливым полицейским
Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку
Скидку за разбитый телефон предлагают новосибирцам в салонах «Билайн»
Новосибирцы стали реже грабить и убивать, но чаще мошенничать – прокуратура
Мэрия предлагает обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири»
Статьи по теме
Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей
Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...
Новости по теме
Популярное