Приходите посмотреть, как мы не взрослеем

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В Новосибирске прошла постер-модернистская выставка о шаблонах взрослой жизни и вечном детстве
Рубрика: афиша, культура

19.12.2018 15:15

фотографии Алины Скитович

«Не взрослейте, это ловушка» — постеры с этим девизом украсили стены культурного центра «Этаж» в минувшие выходные. Там развернулась выставка о нестарении и мире без навязанных стереотипов. Корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии и узнал, что такое смотреть на мир глазами ребёнка.

Выставка «Не взрослейте, это ловушка» — проект телеканала «2х2». В марте этого года телеканал решил поменять оформление, засняв в видеороликах бодрых бабушек и дедушек, которые примерили одежду от модных дизайнеров и показали, как нужно отрываться. Так родился этот слоган. Вскоре к проекту присоединились художники-иллюстраторы и другие представители актуального искусства, создавшие плакаты, в очередной раз напоминающие о том, как важно не стареть душой.

В Новосибирске выставка стартовала 15 декабря в культурном центре «Этаж», открывшись до этого на площадке дизайн-завода Flacon в Москве, в Ельцин Центре в Екатеринбурге и других городах.

«Каждый зритель, ценитель анимации или просто не желающий взрослеть россиянин сможет взять частичку нашего канала и напоминать себе о главном в новом году. На каждом постере написано имя автора, и это отдельная миссия "2х2" – продвигать творчество в массы», – заявил директор телеканала «2х2» Денис Всесвятский.

В числе авторов оказались и именитые иллюстраторы: Эдуард Катыхин, чьи работы представлены в Московском музее современного искусства, Александр Уткин, известный своими иллюстрациями для собраний сочинений Жюля Верна и Фёдора Достоевского, а также Валерий Зеватт – автор известных интернет-мемов.

Как пояснили в культурном центре «Этаж», те, кто не успели на открытие, ещё могут посетить выставку, которая продлится до 29 декабря.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: культура художники выставки

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сегодня 16:26 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:40 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:26 Общество 0 Коммент.

Смерть Деда Мороза прервала детский утренник в Кемерове

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

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Охранники магазина сломали палец ребёнку – алтайский следком начал проверку

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:25 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 16:05 Наука 0 Коммент.

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