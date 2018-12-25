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«Стрижи» тянутся к солнцу

На месте старых бараков вырастают современные дома с дворами, благоустроенными по индивидуальному дизайну
Рубрика: недвижимость

27.12.2018 08:00

Фотографии Никиты Пестерева

В Заельцовском районе сдан первый дом жилого комплекса «Солнечные часы». Один из крупнейших новосибирских застройщиков продолжает следовать своей философии – не возводить квадратные метры, а создавать пространство для комфортной жизни.

Владельцы квартир в жилом комплексе «Солнечные часы» планировали получить ключи в начале 2019 года. Застройщик – группа компаний «Стрижи» – сделал клиентам новогодний сюрприз и завершил строительство раньше проектного срока.

Счастливые часов не наблюдают

Название нового жилого комплекса – «Солнечные часы» – не имеет отношения к устройствам для подсчёта и определения времени. Классические солнечные часы не работают ночью и в пасмурную погоду. А здесь, напротив, предусмотрено всё, чтобы люди не замечали ни времени, ни капризов природы.

«Мы постарались создать красивую, хорошую, полноценную атмосферу, чтобы наши дольщики прожили лучшие, самые счастливые, солнечные часы своей жизни так, как они мечтают», – объясняет концепцию генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

В каждом возрасте у человека своё понимание счастья. Авторская концепция сформировала три пространства – для детей, для молодёжи и для взрослых. Детский городок, площадка для молодёжного активного отдыха и более спокойная прогулочная территория. Все они будут приподняты на 50-60 сантиметров от земли. А солнце останется как метафора: округлые линии, как у небесного светила, станут основой оформления ландшафта, а яркие вспышки будут олицетворять различные архитектурные формы.

Полностью благоустройство будет готово после ввода третьей очереди комплекса. На все работы отведено 2,5 года. Но для первых новосёлов соседство не будет беспокойным.

«Уже сейчас жители первой очереди будут жить по-человечески. Полностью отсечённые от стройки, полностью обеспеченные набором социальных опций – детские площадки, спортивные площадки, зелёные зоны», – подчёркивает генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Улица Кубовая – главная транспортная артерия микрорайона. От дороги новый комплекс отделяет кольцо деревьев. Они будут расти вместе с новыми домами и их жителями, и к завершению строительства должны дотянуться до восьми метров.

Одной из первых ключи от своей квартиры получила Ольга Дедюгина. Взрослый сын давно обосновался в Новосибирске и звал перебраться из Иркутской области поближе к себе.

«Сын возил по городу, показывал разные территории, но только здесь появлялась мысль:

"Как хорошо было бы тут жить!".

Мне тут очень нравится: красивые дома, замечательный вид, ухоженная придомовая территория. Я давно мечтала жить в «Стрижах», и не думала, что всё это сбудется так быстро», – делится впечатлениями Ольга Дедюгина.

В новой квартире Ольге больше всего нравится просторный балкон и широкие окна до пола. Женщина с нетерпением ждёт момента, когда закончит ремонт и справит новоселье в новой квартире.

Новые гарантии для дольщиков

Жилой комплекс дополнят ещё два дома высотой 10 и 5 этажей. Строительство одного из них уже началось, второй начнут возводить следующим летом.


Эскроу (англ. — escrow) — целевой депозит

Эти новостройки – один из первых в городе примеров работы новой схемы защиты прав дольщиков. С 1 июля 2019 года все средства клиентов строительных компаний будут размещаться на банковских эскроу-счетах. Суть механизма в том, что средства заморожены на весь период строительства. Получить их застройщик сможет только после того, как выполнит все обязательства перед дольщиком.

Такой подход гарантирует защиту средств дольщиков. Каждый клиент строительных компаний будет уверен, что его деньги не пропадут.

Пространство для жизни

Группа компаний «Стрижи» осваивает площадку в районе карьера Мочище с 2012 года. За это время сдано несколько очередей крупного жилого массива. В «Солнечных часах» будут жить около 4 тысяч человек. В ближайшем будущем застройщик планирует завершить освоение пространства вдоль улицы Кубовой и окончательно превратить её в территорию комплексной застройки.

Для такого масштабного проекта очень важно, чтобы развитие социальной инфраструктуры поспевало за темпами строительства. Уже сейчас действующие и запроектированные школы, медицинские учреждения и детские сады рассчитаны на перспективу роста микрорайона. А в 2019 году начнётся реконструкция последнего узкого участка Мочищенского шоссе. После завершения дорожных работ путь до центра города будет занимать считанные минуты.

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Автор
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм
Автор
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм
Теги: строительство жильё комфорт Стрижи

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