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26.12.2018 Общество 0 Коммент.

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26.12.2018 Хроника 0 Коммент.

30 кадров до Нового года

Яркие моменты 2018 года, которые попали в объективы фотокорреспондентов Сиб.фм
Рубрика: культура

28.12.2018 16:20

фотографии sib.fm

Этот год мы точно не забудем – важных событий и перемен как в жизни Новосибирска, так и в мире, случилось предостаточно. Мы удивлялись им вместе с вами, смеялись над откровенными курьёзами городской жизни, открывали новые места в таком, казалось бы, привычном Новосибирске, возмущались, а чем-то даже гордились. Всё это и запечатлели фотокорреспонденты Сиб.фм, оставив воспоминания об уходящем годе в наших материалах. Накануне Нового года самое время вспомнить о том, какие события сделали его незабываемым.

Кликните по этому и остальным фото, чтобы читать материал. ФОТОГРАФИя АЛЁНЫ МАРТЫНОВОЙ

Главное спортивное событие года – Олимпиада – отозвалось болью в сердцах многих болельщиков, ведь спортсменам из России пришлось выступать под нейтральным флагом и без гимна из-за многочисленных допинговых скандалов. В этой напряжённой атмосфере и под пристальным оком антидопинговой комиссии и прошла подготовка олимпийской сборной России по сноуборду в новосибирском парке «Горский».

ФОТОГРАФИя ДЕНИСА ВИНОКУРОВА

Обжигающий холод – это точно про обряд купания накануне крещенских морозов, на который решаются очень немногие новосибирцы. Корреспондент Сиб.фм, например, решилась. О том, как строятся купели и в чём секрет согревающего чая, мы рассказали в репортаже.

ФОТОГРАФИя ГЕННАДИЯ ДЕЖУРНОГО

На последний день Масленицы мы отправились в Новосибирскую область – в город Болотное, где развернулись самые масштабные в регионе масленичные гуляния. Хороводы, ярмарка с блинами и традиционные бои подушками на бревне завершились сжиганием чучел – нигде в Новосибирской области не сожгли так много чучел!

ФОТОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ЖИГАЛЬЦЕВА

А ещё мы обстоятельно запечатлели празднование Пасхи в городе – вместе с горожанами мы отстояли Всенощную и прошлись крестным ходом по центру города.

ФОТОГРАФИя СВЯТОСЛАВА ОДАРЕНКО

В 15-ю годовщину Тотального диктанта фотокорреспондент Сиб.фм побывал в Новосибирском государственном университете — том самом, где зародилась эта акция. Уникальным в этом году мероприятие стало благодаря «Алисе» – впервые текст диктанта прочитал не живой человек, а голосовой помощник.

ФОТОГРАФИЯ ГЕННАДИЯ ДЕЖУРНОГО

Национальный день донора наши фотокорреспонденты встретили в пожарно-спасательной части № 1 Новосибирска, где спасатели, пожарные, диспетчеры и офицерский состав сдали 24 литра крови. И это при том, что норма разовой кровосдачи составляет 450 миллилитров.

ФОТОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ЖИГАЛЬЦЕВА

В апреле многие российские СМИ наблюдали за историей дворника из Новосибирска, который попытался вернуть материнский капитал государству, дабы лишить бывшую жену доли в «однушке». С героем новостных сюжетов встретились и мы – у Игоря Манаева наш корреспондент узнал, как разворачивается судебная тяжба, исключительная для российского права.

ФОТОГРАФИя КСЕНИИ ЛЫСЕНКО

Нужен ли Новосибирску проект «Городская электричка» – ответ на этот вопрос мы узнали, побывав ранним утром на отдалённом Северо-Чемском жилмассиве и проехав по одному из самых загруженных маршрутов.

ФОТОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ЖИГАЛЬЦЕВА

Грандиозную программу первомайских праздников мы осветили со всем размахом – побывали на традиционной демонстрации профсоюзов, студенческой «Маёвке» и легендарной «Монстрации». Все самые яркие моменты и смешные лозунги оказались в нашем репортаже.

ФОТОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ЖИГАЛЬЦЕВА

Как зарабатывать музыкой на улице, мы узнали, прогулявшись с Соней Вальтер по Новосибирску. Она – уличный музыкант из Перми, которая путешествует автостопом. Мы побывали в её любимых местах города и узнали, что могло заставить её оставить семью и квартиру в Перми ради того, чтобы стритовать в Сибири.

ФОТОГРАФИя ЯНА ДЕГТЯРЁВА

С любимыми вселенными многочисленной армии фанатов гик-культуры мы познакомились на фестивале PopCorn-2018. Эльфы, хоббиты, тролли, персонажи компьютерных игр и комиксов – среди этого многообразия героев легко запутаться, но мы справились. И сделали красочный фоторепортаж.

 

иллюстрация СЕБАСТИАНА ЛЁРШЕРА

Себастиан Лёршер – берлинский художник-путешественник, известный своими графическими набросками о городах. Вот и в Новосибирск он прибыл накануне Дня города, чтобы запечатлеть его своим уникальным графическим языком. Совместно с Гёте-Институтом мы прошли по маршруту Себастиана Лёршера и тщательно задокументировали его первые впечатления о нашем городе.

ФОТОГРАФИя КСЕНИИ ЛЫСЕНКО

После затяжного хмурого неба и дождей в Новосибирск наконец нагрянуло настоящее лето. Встречать его наш фотокорреспондент отправился не на пляж, а в самый центр города, где стартовала «Библиотека на траве» – местный проект, сумевший попасть в десятку лучших мировых проектов по библиотечному маркетингу. Книги, жара, творчество – вот это вот всё.

ФОТОГРАФИя ДЕНИСА ВИНОКУРОВА

В разгар лета мы побывали на спектакле инклюзивной театральной студии «Особенный тип», в котором оказались задействованы артисты с инвалидностью и без. У них мы выяснили, как в созидательном процессе ограниченные возможности становятся условными.

ФОТОГРАФИя НИКИТЫ ДАВЫДЕНКО

На большой фестиваль, куда съехалось всё этническое многообразие Сибири, мы отправились в маленькое село под Новосибирском. Народный фестиваль «Наши корни. Сделано в Сибири» удивил нас зарубежными гостями, соревнованиями плововаров, настоящей киргизской юртой и даже салом в шоколаде, ну а мы удивили читателей яркими, летними фотографиями про то, что каждый может найти «частичку национальности в себе».

ФОТОГРАФИя НИКИТЫ ДАВЫДЕНКО

Что такое «походка фермера» и «русский мах» наш корреспондент выяснил, побывав на экстремальных и очень зрелищных состязаниях по пожарно-спасательному кроссфиту.

ФОТОГРАФИя АЛИНЫ СКИТОВИЧ

«Я начинал делать кабана, а получилась коррупция», – эту забавную фразу, надолго оставшуюся у нас в памяти, мы услышали в Новосибирском государственном краеведческом музее, где открылись две фантастические выставки: одна была посвящена стилю викторианской фантастики, а другая – жителям творческой комнаты № 60. Романтические, в чём-то остросоциальные, загадочные и мистические объекты выставки оказались в нашем фоторепортаже.

ФОТОГРАФИя ЕЛИЗАВЕТЫ КОЗЛОВОЙ

Несмотря на рекордные пробки, мы побывали на уже традиционном для новосибирцев авиашоу на аэродроме Мочище. В числе 50 тысяч зрителей, заполонивших площадку аэродрома в ожидании красочного зрелища в небе, оказался и наш фотокорреспондент.

ФОТОГРАФИя ЕЛИЗАВЕТЫ КОЗЛОВОЙ

Ещё одно традиционное для Новосибирска мероприятие – праздничный и немного безумный велокарнавал – Сиб.фм встретил на Михайловской набережной, не побоявшись проливного дождя. И пусть вместо тысячной колонны с набережной стартовали всего 300 человек, свою порцию веселья мы, как и многие зрители, всё же получили.

ФОТОГРАФИЯ АЛИНЫ СКИТОВИЧ

В этом году нам удалось проникнуть даже в женский монастырь. В Колывань наши корреспонденты отправились, чтобы выяснить, какой путь проходит послушница до монахини и из чего складывается монастырский быт, а узнали даже больше. Например, выяснили, в чём заключается счастье для монахинь, и побывали в тайном музее под храмом.

ФОТОГРАФИя ДЕНИСА ВИНОКУРОВА

Что такое красота больших колёс мы узнали на фестивале TRUCKFEST, который прошёл в Новосибирском Экспоцентре. Этот фестиваль – наш ответ знаменитым зарубежным автомобильным шоу.

ФОТОГРАФИЯ ДЕНИСА ВИНОКУРОВА

Наш корреспондент побывал на объекте археологического наследия, на месте которого уже начал строиться четвёртый мост. Заглянуть под толщу заросшей сорняками земли нам удалось вместе с археологом Сергей Колонцовым.

ФОТОГРАФИЯ НИКИТЫ ДАВЫДЕНКО

В этом году мы познакомились с удивительными людьми, сделав десятки совершенно разноплановых интервью. С японским художником Юдзи Хирацукой, в творчестве которого удивительным образом переплетаются викторианство и массовая культура, мы говорили о творческих кризисах и о том, как можно быть женатым на искусстве.

ФОТОГРАФИя ДЕНИСА ВИНОКУРОВА

Разрисовывать старый холодильник мы отправились вместе с уличным художником из творческой команды «Такнадо!», татуировщиком и дизайнером Мишей Mack’ом. Он рассказал нам о поисках сибирского стиля и своей мечте разрисовать космический корабль.

ФОТОГРАФИЯ АЛИНЫ СКИТОВИЧ

О неспецифическом сибирском юморе нам удалось поговорить с «телевизионными» комиками с канала ТНТ – на большом экране они шутят, делятся подробностями личной жизни и вовлекают зрителей в свои юмористические монологи. И за свои шутки им, кстати, не стыдно. Совсем.

ФОТОГРАФИя АЛИНЫ ЛАРИОНОВОЙ

В этом году мы задались вопросом «Есть ли современное искусство в Сибири?» и нашли ответ на этот вопрос – конечно, есть. А подтверждением этому служит наша беседа с музыкантом, художником, перформером и куратором «Аэлиты», ГЦСИ, «Пространства Независимых» и Splendor Gallery в городе Томск.

ФОТОГРАФИЯ АЛИНЫ СКИТОВИЧ

Из чего складывается жизнь обычной женщины с онкологией – об этом мы разговаривали с Марией, которая борется с серьёзным недугом и ведёт своего рода дневник на одном из популярных сайтов. За её плечами шесть курсов химиотерапии, бесконечные хождения по врачам и робкая надежда на то, что где-то в Сибири появится клиника с бор-нейтронозахватной терапией, которая смогла бы помочь таким, как она.

ФОТОГРАФИЯ АЛИНЫ СКИТОВИЧ

История Марии получила продолжение. Корреспондент Сиб.фм встретился с дочерью Марии Викой, которая, как и мама, ведёт свою борьбу, правда, не с болезнью, а с врачами и минздравом.

ФОТОГРАФИЯ НИКИТЫ ДАВЫДЕНКО

В честь Дня добровольца Сиб.фм отправился в городские приюты, где сотни брошенных животных дожидаются своего человека. Мы услышали множество трагичных и счастливых историй и подготовили фоторепортаж, который даже из самого чёрствого человека способен выбить слезу.

Автор
Ксения Лысенко
журналист
Автор
Ксения Лысенко
журналист
Теги: фотография

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