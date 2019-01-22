Первые впечатления и важные решения

Как мы выбрали место, где нам захотелось жить

Фотографии Елены Василенко

Впечатления – штука такая, сильная. Первое впечатление нельзя произвести дважды, как говорит моя жена Света. Поэтому, когда всё-таки встал вопрос о переезде, так как наша семья расширилась до четырёх человек, мы решили использовать один хитрый приём. Суть такова: фотографировать, снимать, записывать свои эмоции от посещения «различных вариантов объектов недвижимости», как сказал бы риелтор. Потом на свежую голову пересмотреть отснятый материал и взвешенно оценить, где нам действительно хочется жить. Что из этой затеи вышло – читайте ниже.

Первым пунктом у нас был ЖК «Расцветай на Гоголя». Всё просто – он близко к метро, а это нам важно.

И вот в погожую зимнюю субботу зарядились позитивом и в приподнятом настроении отправились в путь, прихватив с собой Светину подругу с фотоаппаратом (она нас и щёлкала в итоге).





Станция метро «Берёзовая роща» напротив одноимённого ПКиО. Огляделись. Красота! Давно же тут последний раз были. Света сразу потащила в парк: «Гляди, как там классно!». Ну, соглашусь. И вдвоём погулять, и покататься на аттракционах с детьми. Культура, опять же, рядом: в КТЦ «Евразия» постоянно что-то эдакое происходит, можно регулярно просвещаться. Но не отвлекаемся, наша цель сейчас – осмотреться, а не развлекаться.







А вот и по моей части – шикарный ресторан «Царский двор» и через дорогу чешская ресторация «Пражечка». Будет куда сходить после концерта и просто с друзьями.

ТЦ «Холидей Family» – отлично, тут можно затариваться в «Ленте» на неделю вперёд и просто брать всё нужное для дома. Да и до «Сибирского молла» недалеко с его кинотеатрами и прочим.







Ага, и спорт рядом – тренажёрный зал, школа детского и взрослого танца. Света тут же вставила: «Макс, мы же давно хотели вместе заняться чем-то подвижным, пойдём учиться вместе танцевать! И потреним заодно! Детей тоже в секции запишем». Отметил спорт на свою голову.

Всё, двинули по чётной стороне Дзержинского к ЖК «Расцветай», до него пешком одна остановка. Итак, по левую руку масштабная «Берёзовая роща», по правую – световой фонтан. Пока шли, обсуждали, что и общественного транспорта здесь хватает, и всяких парикмахерских с ноготочками-ресничками. Света тут же вспомнила, что ей бы мастера как раз поменять, а здесь с этим проблем не будет.







Кончился ПКиО по левую руку, пошли громадные мебельные магазины. Прикупим в них мебели себе в новостройку постепенно, а рухлядь со старой квартиры не повезём. В этом моменте наша семья оказалось удивительно единодушной.

Всё, пора поворачивать на Шекспира, пришли почти. Вот она — стройплощадка «Расцветай»! Ну нормально так строится. Прикинул по выездам и парковкам, всё выглядит вполне приемлемо. Заглянули в офис продаж, уютно посидели, поговорили о планировках и ценах.







Но надо было идти дальше, не все же вопросы прояснили. Главный: «Детей куда?».

Младшую в сад. Лады, потопали до детсада № 281. Прямо по Гоголя, потом во двор. Рабочее расстояние, можно и пешком дойти, могу на машине подбрасывать, особенно если мороз. Света настаивает строго на машине.





Глянули в 2ГИС. Детская поликлиника рядом совсем. Круто! Да и платных рядом хватает. Администрация района тоже в шаговой доступности. Детей в сады и школы там устроим и вообще, если что, Свете удобно будет что-нибудь решать там, она же у меня та ещё активистка.

Дальше нужно было посмотреть школу № 82. Она как раз на нашем участке. Отличное учебное заведение, наслышан. Время с ним познакомиться лично. По Гоголя дошли до школы. Хороша! Снаружи отремонтирована, ухожена, территория большая. Сразу видно, директор – крепкий хозяйственник. Это важно. Зашли внутрь, осмотрелись. Всё устроило. Чисто, толково, всё для детей.







Постучались к директору наугад. Повезло, застали Елену Владимировну Минаеву на месте. Она, к слову, не так давно эту школу возглавила. А ещё она победитель конкурса «Учитель года».

«Наша школа сегодня – это не просто современное образовательное учреждение, а прежде всего место, где активно занимаются физическим и личностным развитием, формированием высоконравственных ценностей у детей, воспитанием здорового поколения. Коллектив школы делает всё для того, чтобы раскрыть потенциал ребёнка, чтобы он выбирал активную жизненную позицию. Самое дорогое – это наши дети. Поэтому мы гарантируем, что все дети с нашего участка к нам попадут. В прошлом году у нас было шесть первых классов, на следующий год готовы открыть больше без потери качества образовательного процесса. Сегодня мы сохранили традиции школы и создали много нового. У нас появилось школьное самоуправление, президент, совет классов. Мы вступили в Российское движение школьников, вступаем в проект Юнармии. То есть мы вкладываем новые смыслы в те традиции, которые у нас уже были», – вот что Елена Владимировна нам рассказала. В общем, мы с женой под большим впечатлением.



Система cuboro используется в образовательных учреждениях для развития у детей инженерного мышления

Кроме этого мы узнали, что в школе № 82 формируют инженерную культуру с младших классов, ввели обучение конструктору cuboro (да, Света, он мне тоже нужен; да, прямо на 23 февраля). Открылось насколько спортивных направлений. Фехтование! Преподаёт сам физрук. Ведут переговоры, чтобы стать федеральной площадкой по развитию гандбола! Причём все эти нововведения реализуются за счёт собственных ресурсов. В общем, я снова захотел в школу. А ещё проголодался.

Пошли искать перекус. По пути было ещё два детсада (там на самом деле три здания, но у одного сада два корпуса). Обсудили, может, сюда дочку отдать, всё по пути в школу. В итоге решили подать заявления во все три сада, чтоб наверняка куда-то попасть. Вот так по Гоголя незаметно вышли снова на проспект Дзержинского.

«О, гляди, шашлыки через дорогу!», – обрадовалась Света. А прямого перехода пешеходного к ним нет. Сошлись во мнении, что это антигуманно и нужно внести предложение в администрацию о пешеходном переходе к шашлыкам. Добежали до ближайшего перехода, попали в шашлычную, на кураже взяли курицу-гриль домой. Счастливый конец нашего первого путешествия за недвижимостью.





P.S. Утром в воскресенье было предсказуемо лень куда-то идти, хотя следующий в списке ЖК был весьма известен и интересен. Неспешно за чашкой чая пересмотрели наши записи со вчерашнего похода в «Расцветай». Посмеялись, покомментировали. Потом молча так переглянулись. В итоге оформили документы на покупку квартиры в «Расцветай на Гоголя». Ну а что? Первое впечатление – штука такая, сильная.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать по телефону: 8 (383) 255-88-22 гкрасцветай.рф гоголя.рф В офисах продаж ул. Гоголя, 211 (стройплощадка) ул. Фрунзе, 228, офис №23 Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф



Максим Сергеев

спорт-блогер Автор