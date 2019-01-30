Под землю и обратно

Тихая суета новосибирского метро после полуночи

фотографии Алины Скитович

Электронное табло на станции «Заельцовская» вот-вот погаснет. Последний поезд, прибывающий в 00:18, перевезёт уставших пассажиров, работники проверят станцию на наличие посторонних людей, сотрудники полиции закроют двери подземки. Этот алгоритм отработан за долгие годы существования метро в Новосибирске, осечек пока не давал – охотники за острыми ощущениями на станцию ночью прорваться не пытаются. Но корреспондент Сиб.фм на приключение отважилась и спустилась под землю, чтобы узнать, как оживает метрополитен в ночное время.

– Нашу станцию совсем уж спокойной и тихой назвать нельзя, тупиковая как-никак, – рассказывает замначальника «Заельцовской» Александр Синица. – А это значит, пассажиропоток больше, чем на других станциях. Какие ещё у нас особенности? Есть эскалатор, который регулярно требует ремонта и техобслуживания. Да, это особенность, ведь далеко не на каждой станции установлены эскалаторы, как правило, там лестницы.







Александр Синица не торопясь вышагивает по станции, пока технические работники проверяют вагоны прибывающих поездов. «Для того, чтобы никто не уснул и не остался», – поясняет он. На мой вопрос о том, бывали ли подобные случаи, чтобы кто-то уезжал в депо, твёрдо отвечает: «Ни разу».

Он работает в метрополитене почти три года и следит сразу за двумя станциями – «Заельцовской» и «Гагаринской». Но, по его словам, со второй всё проще, там и пассажиропоток маленький, и эскалаторов нет. В его ведении внутренняя работа станций метрополитена – это то, что, как правило, не видно глазу обычного пассажира: санитарное и техническое содержание станций, работа всего персонала.







Тем временем, с «Заельцовской» отходит пустой состав без остановок – он направляется в депо для ночного отстоя. Всего новосибирский метрополитен располагает почти 30 поездами, но на работу, впрочем, выходят не все: часть стоит в резерве, часть – на ремонте.

– До того, как прийти в метро, я работал на железной дороге, и, если честно, имел какие-то стереотипы о подземке. Думал, что здесь огромные крысы ночью по путям гуляют.

Крысы – это же вообще первое, что интересует человека, оказавшегося в метро,

– смеётся Александр.

Такое представление, по его словам, лишь миф, поскольку регулярно проводится санитарная обработка, на которую «выделяются немалые деньги». Поэтому тоннели метро почти что стерильны. Ещё один обязательный пункт – мытьё стен тоннелей, которое проводится раз в месяц.

Спустя несколько минут после того, как последние пассажиры покинули метро, а сотрудники полиции закрыли станцию, снимается напряжение с контактных рельс. Теперь по тоннелям можно передвигаться, и на свою работу выходят тоннельные рабочие и путейцы-обходчики в ярко-оранжевых жилетах.







– Нет такого, чтобы в одну ночь на одну станцию пришли работать все службы – всё осуществляется по графику, поэтому толп народа в ночное время вы не увидите. Всё спокойно и по расписанию.

Работа кипит не только в тоннелях – сотрудники станции приступили к подсчёту и извлечению жетонов. Станция наполняется звоном монет, которые загружаются в тканевые мешки. Затем на очереди автоматы для покупки жетонов. Всего на этом выходе из метро три автомата, поэтому процесс замедляется.







Наблюдают за этим сразу несколько человек: сотрудник полиции, два работника станции и специалист, который документально всё заверяет. По словам Александра, такое внимание к деталям вовсе не лишнее – в ходе процесса формируется документ, так что за каждую монету и жетон придётся отчитаться.

Когда монеты извлечены и загружены в мешки, работники станции скрываются в кассовом помещении и приступают к процессу подсчёта монет и купюр с помощью специальных автоматов. Монеты ссыпаются в обычные пластиковые тазы, оттуда их зачерпывают пластиковыми контейнерами, взвешивают, измеряют, пересыпают в тару побольше. Процесс бесконечный и кропотливый, поэтому в нём участвуют сразу три человека. Мы наблюдаем за этим через решётку кассовой комнаты. «Заходить сюда посторонним не положено, всё-таки работа с деньгами», – поясняет замначальника станции.







Не положено нам и спускаться на рельсы, как и вообще любому человеку, не работающему в метро.

– Как видите, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд, – рассуждает Александр, пока провожает нас к выходу. – На те же рельсы спускаются только технические специалисты, прошедшие обучение. У них даже в допусках это прописывается – возможность работать в тоннеле. Даже я за все три года работы спускался вниз только несколько раз.







Напоследок успеваем заглянуть в тоннель – по узкому мосту добираемся до самого конца станции, где, дожидаясь утра, стоит поезд, вокруг которого суетятся работники. Пути обрываются, дальше – тупик. Но замначальника «Заельцовской» надеется, что когда-нибудь строительство метро продолжится и здесь, пусть и не скоро – пока в ближайших планах городских властей лишь станция «Спортивная» на левом берегу и продолжение Дзержинской линии.







– Может быть, со стороны это кажется рутиной. Одно и то же изо дня в день, те же стены и люди кругом, нарушенный режим, когда днём отдыхаешь, а ночью выходишь на работу. Но у нас так полстраны живёт, – говорит Александр. – А в метро всё же есть свой ритм жизни, своё движение и, конечно, своя романтика.



Ксения Лысенко

журналист Автор