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Под Новосибирском прошло самое доброе мероприятие

Рубрика: общество

23.02.2019 19:20

Фото Варвары Марьиной

Лучшие моменты общения новосибирцев с милыми хаски попали в объективы фотокорреспондентов Сиб.фм.

В субботу, 23 февраля, новосибирцы смогли покататься на северных ездовых собаках в масштабном «Хаски-фесте 2019». В этот раз он прошёл в пригороде Новосибирска, Марусино.

На фестиваль пришли несколько сотен новосибирцев, многие из которых приезжали со своими собаками. 

Гости смогли покататься на снегоходах, собачьих упряжках и поучаствовать в увлекательных конкурсах.

На «Хаски-фест 2019» также поприсутствовали коза и кролик.

На память о «Хаски-фесте 2019» каждый мог приобрести себе несколько сувениров.

А для тех, кто проголодался, предлагали горячий чай и вкусности. Лакомства были и для собак.

Напомним, 20 февраля 2019 года под Новосибирском на свалке нашли щенка-мутанта.

Теги: животные фестиваль праздник

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В Новосибирске проходят торжественные мероприятия в День защитника Отечества

сегодня 17:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская «Сибирь» возвращается домой после проигрыша омскому «Авангарду»

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Двое пенсионеров погибли в горящем доме в Бердске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

сегодня 12:01 Хроника 0 Коммент.

Восемь объектов культурного наследия отреставрируют в Новосибирске в 2019 году

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Кемеровские инспекторы ДПС за спасение человека на пожаре получили грамоты

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Саяно-Шушенский заповедник предлагает принять участие во флешмобе в поддержку диких кошек

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирским топ-менеджерам помогла в работе служба в армии

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт открытое первенство города по лыжным гонкам

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Более 10 школ закрыли на карантин из-за кори в Новосибирской области

вчера 19:52 Общество 0 Коммент.

Доля социальных расходов составит почти весь бюджет Новосибирской области

вчера 19:21 Экономика 0 Коммент.

Уникальную песню глухаря могут услышать посетители Новосибирского зоопарка

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

В честь юбилея торговая сеть готовит подарки для каждого покупателя

вчера 18:17 Общество 0 Коммент.

«Росконтроль» обнаружил вареники с опасными бактериями

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Снежные барсы попались на Алтае в фотоловушки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Командующий войсками ЦВО стал генерал-полковником

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Новосибирский водитель оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

вчера 17:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске застройщик пытался запустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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