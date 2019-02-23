Под Новосибирском прошло самое доброе мероприятие

Фото Варвары Марьиной

Лучшие моменты общения новосибирцев с милыми хаски попали в объективы фотокорреспондентов Сиб.фм.

В субботу, 23 февраля, новосибирцы смогли покататься на северных ездовых собаках в масштабном «Хаски-фесте 2019». В этот раз он прошёл в пригороде Новосибирска, Марусино.







На фестиваль пришли несколько сотен новосибирцев, многие из которых приезжали со своими собаками.

Гости смогли покататься на снегоходах, собачьих упряжках и поучаствовать в увлекательных конкурсах.









На «Хаски-фест 2019» также поприсутствовали коза и кролик.





На память о «Хаски-фесте 2019» каждый мог приобрести себе несколько сувениров.







А для тех, кто проголодался, предлагали горячий чай и вкусности. Лакомства были и для собак.







Напомним, 20 февраля 2019 года под Новосибирском на свалке нашли щенка-мутанта.