Под Новосибирском прошло самое доброе мероприятие

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Под Новосибирском прошло самое доброе мероприятиеРубрика: общество
23.02.2019 19:20
Фото Варвары Марьиной
Лучшие моменты общения новосибирцев с милыми хаски попали в объективы фотокорреспондентов Сиб.фм.
В субботу, 23 февраля, новосибирцы смогли покататься на северных ездовых собаках в масштабном «Хаски-фесте 2019». В этот раз он прошёл в пригороде Новосибирска, Марусино.
На фестиваль пришли несколько сотен новосибирцев, многие из которых приезжали со своими собаками.
Гости смогли покататься на снегоходах, собачьих упряжках и поучаствовать в увлекательных конкурсах.
На «Хаски-фест 2019» также поприсутствовали коза и кролик.
На память о «Хаски-фесте 2019» каждый мог приобрести себе несколько сувениров.
А для тех, кто проголодался, предлагали горячий чай и вкусности. Лакомства были и для собак.
Напомним, 20 февраля 2019 года под Новосибирском на свалке нашли щенка-мутанта.
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Лента новостей
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