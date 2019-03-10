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Масленичные гулянья прошли в новосибирском Саду Кирова

Рубрика: общество

10.03.2019 17:19

фотографии Дениса Винокурова

Самый популярный парк левобережья Новосибирска сегодня собрал несколько тысяч человек на Масленичные гулянья под лозунгом: «Ой, Маслёна-красота! Открывай-ка ворота!».

Сад Кирова в Ленинском районе Новосибирска сегодня развернул широкие Масленичные гуляния. 

Праздник стартовал в 12:30 по местному времени. Программу открыл ансамбль музыки для народа «Дружина».

Под бодрые казачьи и русские народные песни дремать и скучать гостям было некогда. Пели, плясали, водили хороводы.

Кто-то танцевал, взяв на плечи подрастающее поколение, а кто-то – взяв под мышку домашнего любимца.

Концертную программу продолжили вокальные коллективы «Любава» и «Дебют».

В программу праздника включили бои на мечах и традиционную русскую забаву – покорение ледяного столба, на вершине которого висели призы от спонсоров.

Несмотря на то, что по традиции столб должен быть ошкурен и покрыт льдом, в этом году для сибирских экстремалов условия упростили. Невооружённым глазом видны зазубрины и ступени на препятствии.

Пока взрослые мерились силой духа и силой воли, дети могли покататься на сказочной печке Емели и на живых пони.

Вечером гостей парка ждёт традиционное сжигание чучела Масленицы и файер-шоу.

Теги: зима праздники блины Масленица

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

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Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

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вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

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