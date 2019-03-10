Масленичные гулянья прошли в новосибирском Саду Кирова

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Масленичные гулянья прошли в новосибирском Саду КироваРубрика: общество
10.03.2019 17:19
фотографии Дениса Винокурова
Самый популярный парк левобережья Новосибирска сегодня собрал несколько тысяч человек на Масленичные гулянья под лозунгом: «Ой, Маслёна-красота! Открывай-ка ворота!».
Сад Кирова в Ленинском районе Новосибирска сегодня развернул широкие Масленичные гуляния.
Праздник стартовал в 12:30 по местному времени. Программу открыл ансамбль музыки для народа «Дружина».
Под бодрые казачьи и русские народные песни дремать и скучать гостям было некогда. Пели, плясали, водили хороводы.
Кто-то танцевал, взяв на плечи подрастающее поколение, а кто-то – взяв под мышку домашнего любимца.
Концертную программу продолжили вокальные коллективы «Любава» и «Дебют».
В программу праздника включили бои на мечах и традиционную русскую забаву – покорение ледяного столба, на вершине которого висели призы от спонсоров.
Несмотря на то, что по традиции столб должен быть ошкурен и покрыт льдом, в этом году для сибирских экстремалов условия упростили. Невооружённым глазом видны зазубрины и ступени на препятствии.
Пока взрослые мерились силой духа и силой воли, дети могли покататься на сказочной печке Емели и на живых пони.
Вечером гостей парка ждёт традиционное сжигание чучела Масленицы и файер-шоу.
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Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов
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