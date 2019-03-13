Универсиада-2019: Сибирь и Золото

Вспоминаем, как прошла в Красноярске Универсиада

Фотографии предоставлены krsk2019.com

Со 2 по 12 марта прошла первая в истории России Зимняя универсиада. Спортивные студенты из 58 стран, что стало рекордом, собрались на соревнования. Все эти дни страсти в Красноярске не утихали. Мы переживали и болели за своих спортсменов, а иностранцы ещё и познавали сибирскую культуру.

2 марта – огонь

Ровно в 20:19 в Красноярске состоялось открытие Универсиады. На церемонии открытия был и президент России Владимир Путин с приветственной речью, который и дал старт мероприятиям.







Само открытие получилось очень красочным и впечатляющим, режиссёром его был Илья Авербух. Он собрал более тысячи артистов, чтобы показать всем уникальную культуру и быт народов берегов Енисея. Живописные сцены о достоянии Сибири сменяли друг друга. Изюминкой шоу стала проекция картин великого художника, уроженца Красноярска, Василия Сурикова. Также выступили и популярные певицы: Нюша с песней «Валенки» и Зара с «Колыбельной». Вишенкой на торте стало выступление чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.









После шоу послы Зимней универсиады – двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и десятикратный чемпион мира Сергей Ломанов – зажгли Чашу огня.

3 марта – золотой старт

Универсиада сразу началась для российских молодых спортсменов поразительными победами. Все первые медали, которые разыгрывались участниками лыжных гонок, ушли в Россию.





Сначала золото, серебро и бронзу забрали в женской гонке Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко соответственно. Среди парней отличились аналогичным успехом Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов. С таким фурором спортсменов поздравили лично президент России Владимир Путин и президент FISU Олег Матыцин.







Первое золото фристайла также ушло россиянам – Максиму Бурову и Александре Романовской.

Не обошлось в этот день и без интересных инноваций. Так как кёрлинг должен проходить в тишине, то зрителям решили перед матчем выдавать гарнитуры, чтобы те смотрели его в наушниках.





Также в рамках Универсиады проходила зимняя версия фестиваля «МИР Сибири». Там демонстрировали этническую музыку и ремёсла сибирских народов.





4 марта – победы продолжаются

Победы у российских лыжников пошли как по накатанной. С утра весь пьедестал женской гонки преследования свободным стилем заняли наши спортсменки: Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко.









За девушками успех на аналогичной гонке повторили юноши. Как и в прошлый день, Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов заняли первое, второе и третье места соответственно.

Всё хорошо шло и у биатлонисток – девушки заняли целых шесть первых мест в индивидуальной гонке. Так, золото, серебро и бронзу получили Наталья Гербулова, Екатерина Мошкова и Елена Чиркова.







В этот же день в Деревне Универсиады началась Масленица, которая стала первой в жизни для многих гостей из других стран.







5 марта – сориентировались

В лыжном ориентировании прошли мужская и женская гонки преследования, где лидерами стали Россия и Финляндия. В частности, наши спортсмены Сергей Горланов и Мария Вяткина взяли золото.







6 марта – инновации в спорте

На следующий день ещё две пары мужчина-женщина в своих видах спорта принесли России золотые медали. Ими стали Милена Быкова и Дмитрий Карлагачев в параллельном слаломе и Петра Хынчикова и Александр Терентьев, выигравшие спринт в лыжных гонках.

В этот же день на Всемирной конференции FISU прошла выставка инноваций в области спорта. На ней представляли 15 современных разработок российских учёных в области спорта.





Тем временем в Деревне Универсиады прошел киберфест «Let’s play» по двум дисциплинам: индивидуальный зачёт по FIFA-19 и командный зачет по Dota 2. Гостей развлекали множество косплееров из Красноярска.







7 марта – выходим на лёд

В последний день соревнований по шорт-треку женская сборная России выиграла золото в эстафете. Также первым местом себя порадовала в свой же день рождения горнолыжница Екатерина Ткаченко в слалом-гиганте. А другая Екатерина – Мошкова – выиграла гонку преследования в драматичной борьбе. За ней призовые места заняли Ирина Казакевич и Тамара Воронина.







Завершились соревнования и по парному фигурному катанию, где российские спортсмены снова заняли весь пьедестал: Алиса Ефимова и Александр Коровин – золото, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопота – серебро, и Александра Кошева и Дмитрий Бушланов – бронза.







8 марта – самый необычный прокат

Весь мир удивила первая фигуристка из ОАЭ Захра Лари, выступив на льду в хиджабе. На своей родине девушка имеет успех, она является четырёхкратной чемпионкой ОАЭ, оттого и удостоилась чести первой представить свою родину на международной арене.





В танцах на льду был триумф российских тренеров, ведь их подопечные заняли все призовые места. Первое место у Бетины Поповой и Сергея Мозгова, второе заняли вторая российская пара Софья Евдокимова и Егор Базин, а третье – французы Аделина Галявиева и Луи Торон.







Но порой случаются не только яркие победы, но и поражения. Так и в этот день в драматичном финале женского хоккея с мячом Швеция обошла сборную России.

9 марта – Универвидение

В Деревне Универсиады состоялся суперфинал «Универвидения», в нём соревновались 19 певцов из 15 регионов страны.





В этот же день стало известно, что сборная России по хоккею по итогу матча попала в полуфинал Универсиады.

10 марта – сотая медаль

Хоккеистки России победили сборную США и получили путёвку в финал. А вот мужская сборная по хоккею с мячом завоевала золото в финале и принесла стране сотую медаль Универсиады.

В этот же день гости мероприятий решили отметить «День моржа» и искупались в ледяном Енисее.





11 марта – золото для дам

Лыжница Алиса Жамбалова стала четырёхкратной чемпионкой Студенческих игр на женском масс-старте свободным стилем.

Также стало известно, что сборная России по хоккею победила канадцев и отправилась в финал. Женская сборная также не дала канадским спортсменкам шанса на победу и завоевала золото в турнире по хоккею.

12 марта – спасибо за всё, Красноярск

Последний день завершился громкой победой сборной России по хоккею в финале. Золото вырвали у спортсменов из Словакии.





12 марта состоялась культурная программа в честь закрытия Универсиады.







По итогу Универсиады российские спортсмены в очередной раз показали, что они одни из самых лучших в мире. Но это не самое главное, что было в мероприятии. Ведь на этих соревнованиях пробуют свои силы будущие звёзды олимпиад и чемпионатов мира. И, что ещё важнее, на Универсиаде спортсмены разных стран не просто делятся между собой опытом, но и узнают культуры друг друга. В этом году Красноярск смог с достоинством продемонстрировать, насколько глубока, самобытна и прекрасна Сибирь с её уникальной культурой и достоянием.



Александра Перевозчикова

журналист Автор