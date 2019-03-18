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Эверестика!

Скорость, эмоции, впечатления, радость, удивление, благодать и желание вернуться навсегда
Рубрика: недвижимость

18.03.2019 17:27

фотографии Дениса Винокурова

Более оригинальной изюминки на итоговый торт горнолыжного сезона у меня, пожалуй, ещё не было. Трассы в области знаю отлично и, конечно, на «Ине» катался не раз. Но правильно мудрые люди говорят, что под разным углом всё видится иначе. Так и вышло.

В прекрасную пятницу 1 марта позвонила знакомая. Говорит, а давай тебе фотосессию горнолыжную сделаем. Прям завтра. Авантюра, но согласился. В субботу к 10:00 в полном обмундировании прибыл в назначенное место на Ключ-Камышенское плато.

Знакомая задерживалась, решил прогуляться. Погода отличная, воздух свежий, природа дышит весной, целый день впереди. Настроение на подъёме, словом. Гляжу, стройка масштабная, высотки в небо, краны шевелят облака. Залюбовался что-то. Пошёл смотреть подробнее, разулыбался – на паспорте объекта значилось «ЖК "Эверест"». Мечтал там побывать. Мечта сбылась неожиданно.

Ну, раз такой знак от судьбы, надо знакомиться. Тем более, фотограф моя всё ещё «в-пути-скоро-скоро-буду». Впрочем, ничего нового. Написал ей, где меня искать, и бодро шагнул в отдел продаж. Мило и уютно внутри. Видно, что недавно сделали ремонт. Захотелось сразу присесть и выпить чаю. Это мы с менеджером Натальей и осуществили.

Беседа вышла непринуждённая, на понятном языке. Татьяна доступно объяснила, что и как здесь устроено. Главный вывод, который сделал для себя – это то, что ЖК «Эверест» создан для счастливой жизни. Объективно мощный лес, река рядом. О городской суете забываешь тут же.

При этом все блага продвинутой цивилизации в шаговой, как говорится, доступности. Зимой выходи из дома и катайся на «Ине», летом – тоже катайся, но уже на велосипеде. А можно и друзьями на шашлыки в лес или на реку (как, впрочем, в любое время года). Из местного спорта также отметил для себя хоккейную площадку, теннисный корт, конный клуб. Очень хорошо.

Что ещё понравилось, о чём раньше не задумывался – Планетарий ж совсем рядом. Давно хотел быть ближе к звёздам. «Эверест» вообще близко ко всему нужному мне оказался расположен. В том числе и к городу – 20 минут без пробок до центра, а на левый берег – Бугринский мост в помощь.

За чайной беседой о благодати жизни не заметил, как пришла моя знакомая – фотосессия спонтанно началась в ЖК «Эверест». На прощание спохватился: «А по ценам-то тут как?». Выяснилось, что очень подъёмно. По сравнению с восхождением на настоящий Эверест это так, пешая прогулка с разгрузкой в виде 6 % над уровнем моря и без первоначального взноса. Однако меня уже тащили на склон.

«Любишь кататься – живи здесь и катайся!» – подумал. Ну, красота же замечательная. Везде лес, природа. Дышится вёдрами.

«Эврика! Эверестика, то есть! А что если и правда перебраться сюда? Решиться – и…» – и я счастливо помчал по трассе.

Воздухарённо откатал на камеру. Всё-таки очень много значит взглянуть на что-то привычное под новым углом. Если горные лыжи – это моя жизнь, то почему бы не жить рядом с горнолыжной трассой. Фотосетом остался более чем доволен. Делюсь вот с вами.

К слову, все прошлые выходные катался на Эвересте уже с товарищами. Рекомендую!

Автор
Виталий Грановский
спортсмен, блогер
Автор
Виталий Грановский
спортсмен, блогер
Теги: лыжи спорт горные лыжи строительство недвижимость

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