Спокойно, на классе

О чём говорят мужчины и девушки, решившиеся на круглосуточный тест-драйв на Красном проспекте

Фотографии джеймса нахтвея

- Ничего себе! Ты – начальник!

- Слушай, как красиво…

- Ага. Я из-за этого офис снял. Тут спокойно.

К/ф «О чём ещё говорят мужчины»

Нужно, нужно что-то пробовать новое. Хоть иногда выходить из так называемой зоны комфорта, а на самом деле – просто перешагивать свою лень и нерешительность. Может быть, это всё из-за устоявшегося быта. Не суть. В общем, мы с другом решились. По очереди. Нам понравилось. Оказалось, это совсем не сложно. Зато как хорошо после.

- Мишаня, поздравляй. Я её взял!

- Да ладно, где?

- На Красном проспекте.

- Шутишь! Это же немыслимо!

- Приезжай, сам увидишь.

Вот такой у нас с Серёгой состоялся разговор перед 23 февраля. Собрался, поехал смотреть. Всё-таки не каждый день друг покупает квартиру. Тем более, на Красном проспекте.

Уже в такси опомнился:

- Адрес-то скажи.

- Мясниковой, 30.

- Погоди, но это же совсем не Красный.

- Приезжай, говорю!







Таксист, представившийся Сашей, слышал наш разговор.

- А я сам живу там недалеко. Хорошее место. Тихо, спокойно, рядом всё. Мне очень нравится. Магазины, школа, все дела. Дом, правда, староват. Думаю, менять на новострой, но там же. Ну а так – по Мочищенскому до Калинина за 20 минут, до центра за полчаса. Комфорт!

- Почему мне сказали, что квартира на Красном проспекте?

- Так его продлевают туда. Будет уровень, конечно! А ваш адрес – он вроде как строительный или вроде того.

Доехали быстро. Вышел будто в другой город. Вроде, и Новосибирск, но совсем другой. Тут и правда тихо и спокойно. И поэтому хорошо. Бывает, что без шума города становится неуютно. А тут – наоборот, всё, как надо. Ух. Непривычно хорошо.

- Мишаня, а я тебе говорил! – Серёга смеялся, открывая калитку огороженной территории. – Пойдём, покажу тебе тут всё.







«Всё» было и правда хорошим. Даже прекрасным. По формуле Антона нашего Павловича. И жильё, и отделка, и дворы, и люди.

- Это же «Стрижи», так понимаю?

- Они. Называется «Северная корона». Ну как?

- Да отлично. Я читал про особую добрососедскую атмосферу, которую каким-то волшебством создают «Стрижи». Вроде уже чувствую её.







- Потому что она тут есть, дружище! Реально, я когда тут день пожил, проникся.

- Ты уже жил тут?

- Естественно. Иначе бы не взял квартиру. Дело такое. «Стрижи» дают тебе бесплатно пожить в полностью обставленной квартире. Называется «тест-драйв», как с машиной. Но только живёшь. И всё понимаешь изнутри. Удобно. Но что я говорю. Ты бы, кстати, тоже попробовал, а? Решайся!

Через две недели я закрывал квартиру на Мясниковой, которую «тестдрайвил» два дня. В очередной раз порадовался большим растениям в напольных горшках и чистым подъездам. Удивительное дело, всё-таки: подъезды тут моют два раза… в день.

По всему остальному Серёга оказался прав. Жить тут совсем иначе, чем в «городе». Если попробовать описать, как спортивный комментатор, то характеристика будет «спокойно, на классе». Всё нужное под рукой и никуда не нужно спешить. Соседи все отличные. Магия «Стрижей» в действии.

О чём мой товарищ умолчал, так это об оформлении тест-драйвовой квартиры. Это прям отдельный жанр. Тут мои фотографии скажут всё сами и за себя, и за квартиру, и за все её преимущества.







- Как жилось? – улыбнулась мне менеджер.

- Спокойно, на классе, — озвучил я свои мысли.

- Ваш друг был в восторге после тест-драйва. Мы потом очень быстро оформили с ним все документы.

- Вы его хитрым образом завербовали, наверное.

- Все так говорят про тех, кто у нас берёт квартиры! Вот как раз девушка из Кемерова звонит, Алёна, будет к нам переезжать. Пообщайтесь!

- Алёна, добрый день. Михаил. Скажите, вы тоже решились на переезд после тест-драйва?

- Мы с мужем очень любим Новосибирск. У нас случился карьерный рост, решили переезжать к вам. Изначально рассматривали квартиры просто для аренды, на время. Потом познакомились с ЖК «Эволюция» от группы компаний «Стрижи». Влюбились в его атмосферу. Так стали задумываться о том, а не проще ли нам переехать? Но дом строился. Посмотрели ещё варианты, поняли, что правильнее будет дождаться сдачи отличного жилья «Эволюции».

- Согласен, эволюция – процесс небыстрый.

- Верно. В тот же день менеджер «Стрижей» Полина провела нам онлайн-экскурсию, всё подробно рассказала: как будет выглядеть дом, что будет рядом из инфраструктуры, какие будут мероприятия проводиться для жильцов. Это впечатляет. К слову, консультировали нас в режиме 24/7 и помогли определиться с планировкой. Назначили нам встречу в Новосибирске, предоставили машину до офиса, предложили тест-драйв квартиры.

- А с этого момента попрошу подробнее.

- Мы заехали в шикарную квартиру.

Мы смогли полностью представить, как будет выглядеть наша квартира, какая слышимость, насколько тепло в доме.

Даже элементарно – потрогать отделку стен, штукатурку. На фотографиях или видео такого не сделаешь. А ещё «Стрижи» предоставили парковку для нашей машины. Выделили нам такси для разъездов по оформлению документов. Сервис супер! Так что как получим ключи во втором квартале 2020 года – сразу переедем.







Убедительно. Вот оно как получается. В квартире на самом деле можно пожить, а потом и купить. И ведь живут же люди. Спокойно, на классе.

Тоже так захотелось.



Михаил Глотов

журналист Автор