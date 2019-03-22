Спокойно, на классе

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Спокойно, на классеО чём говорят мужчины и девушки, решившиеся на круглосуточный тест-драйв на Красном проспекте
Рубрика: недвижимость
22.03.2019 10:57
Фотографии джеймса нахтвея
- Ничего себе! Ты – начальник!
- Слушай, как красиво…
- Ага. Я из-за этого офис снял. Тут спокойно.
К/ф «О чём ещё говорят мужчины»
Нужно, нужно что-то пробовать новое. Хоть иногда выходить из так называемой зоны комфорта, а на самом деле – просто перешагивать свою лень и нерешительность. Может быть, это всё из-за устоявшегося быта. Не суть. В общем, мы с другом решились. По очереди. Нам понравилось. Оказалось, это совсем не сложно. Зато как хорошо после.
- Мишаня, поздравляй. Я её взял!
- Да ладно, где?
- На Красном проспекте.
- Шутишь! Это же немыслимо!
- Приезжай, сам увидишь.
Вот такой у нас с Серёгой состоялся разговор перед 23 февраля. Собрался, поехал смотреть. Всё-таки не каждый день друг покупает квартиру. Тем более, на Красном проспекте.
Уже в такси опомнился:
- Адрес-то скажи.
- Мясниковой, 30.
- Погоди, но это же совсем не Красный.
- Приезжай, говорю!
Таксист, представившийся Сашей, слышал наш разговор.
- А я сам живу там недалеко. Хорошее место. Тихо, спокойно, рядом всё. Мне очень нравится. Магазины, школа, все дела. Дом, правда, староват. Думаю, менять на новострой, но там же. Ну а так – по Мочищенскому до Калинина за 20 минут, до центра за полчаса. Комфорт!
- Почему мне сказали, что квартира на Красном проспекте?
- Так его продлевают туда. Будет уровень, конечно! А ваш адрес – он вроде как строительный или вроде того.
Доехали быстро. Вышел будто в другой город. Вроде, и Новосибирск, но совсем другой. Тут и правда тихо и спокойно. И поэтому хорошо. Бывает, что без шума города становится неуютно. А тут – наоборот, всё, как надо. Ух. Непривычно хорошо.
- Мишаня, а я тебе говорил! – Серёга смеялся, открывая калитку огороженной территории. – Пойдём, покажу тебе тут всё.
«Всё» было и правда хорошим. Даже прекрасным. По формуле Антона нашего Павловича. И жильё, и отделка, и дворы, и люди.
- Это же «Стрижи», так понимаю?
- Они. Называется «Северная корона». Ну как?
- Да отлично. Я читал про особую добрососедскую атмосферу, которую каким-то волшебством создают «Стрижи». Вроде уже чувствую её.
- Потому что она тут есть, дружище! Реально, я когда тут день пожил, проникся.
- Ты уже жил тут?
- Естественно. Иначе бы не взял квартиру. Дело такое. «Стрижи» дают тебе бесплатно пожить в полностью обставленной квартире. Называется «тест-драйв», как с машиной. Но только живёшь. И всё понимаешь изнутри. Удобно. Но что я говорю. Ты бы, кстати, тоже попробовал, а? Решайся!
Через две недели я закрывал квартиру на Мясниковой, которую «тестдрайвил» два дня. В очередной раз порадовался большим растениям в напольных горшках и чистым подъездам. Удивительное дело, всё-таки: подъезды тут моют два раза… в день.
По всему остальному Серёга оказался прав. Жить тут совсем иначе, чем в «городе». Если попробовать описать, как спортивный комментатор, то характеристика будет «спокойно, на классе». Всё нужное под рукой и никуда не нужно спешить. Соседи все отличные. Магия «Стрижей» в действии.
О чём мой товарищ умолчал, так это об оформлении тест-драйвовой квартиры. Это прям отдельный жанр. Тут мои фотографии скажут всё сами и за себя, и за квартиру, и за все её преимущества.
- Как жилось? – улыбнулась мне менеджер.
- Спокойно, на классе, — озвучил я свои мысли.
- Ваш друг был в восторге после тест-драйва. Мы потом очень быстро оформили с ним все документы.
- Вы его хитрым образом завербовали, наверное.
- Все так говорят про тех, кто у нас берёт квартиры! Вот как раз девушка из Кемерова звонит, Алёна, будет к нам переезжать. Пообщайтесь!
- Алёна, добрый день. Михаил. Скажите, вы тоже решились на переезд после тест-драйва?
- Мы с мужем очень любим Новосибирск. У нас случился карьерный рост, решили переезжать к вам. Изначально рассматривали квартиры просто для аренды, на время. Потом познакомились с ЖК «Эволюция» от группы компаний «Стрижи». Влюбились в его атмосферу. Так стали задумываться о том, а не проще ли нам переехать? Но дом строился. Посмотрели ещё варианты, поняли, что правильнее будет дождаться сдачи отличного жилья «Эволюции».
- Согласен, эволюция – процесс небыстрый.
- Верно. В тот же день менеджер «Стрижей» Полина провела нам онлайн-экскурсию, всё подробно рассказала: как будет выглядеть дом, что будет рядом из инфраструктуры, какие будут мероприятия проводиться для жильцов. Это впечатляет. К слову, консультировали нас в режиме 24/7 и помогли определиться с планировкой. Назначили нам встречу в Новосибирске, предоставили машину до офиса, предложили тест-драйв квартиры.
- А с этого момента попрошу подробнее.
- Мы заехали в шикарную квартиру.
Мы смогли полностью представить, как будет выглядеть наша квартира, какая слышимость, насколько тепло в доме.
Даже элементарно – потрогать отделку стен, штукатурку. На фотографиях или видео такого не сделаешь. А ещё «Стрижи» предоставили парковку для нашей машины. Выделили нам такси для разъездов по оформлению документов. Сервис супер! Так что как получим ключи во втором квартале 2020 года – сразу переедем.
Убедительно. Вот оно как получается. В квартире на самом деле можно пожить, а потом и купить. И ведь живут же люди. Спокойно, на классе.
Тоже так захотелось.
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Лента новостей
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