Марафон для каждого

Спортивный праздник для всей семьи весело и с призами прошёл на Михайловской набережной Новосибирска.

Фото Дианы Заднепровской

Более трёх тысяч новосибирцев присоединились к акции «Зелёный марафон» от «Сбербанка». Горожане участвовали в мастер-классах, прыгали на батутах, бежали марафон и получали заслуженные медали. Праздник в деталях — в фоторепортаже «Сиб.фм».

С 9:00 началась регистрация на забег. Участникам выдавали нагрудные номера, а также дополнительные номерки для участия в финальном розыгрыше призов.

Первыми марафон бежали участники секции «Инклюзивный забег», организованной специально для того, чтобы дать людям с ограниченными возможностями возможность точно так же, как и другие новосибирцы, принять участие в марафоне. В этом году эта секция работала впервые и сразу собрала 80 человек. Каждый из бегунов получил памятный подарок от «Сбербанка».

Затем стартовал детский марафон в двух возрастных группах: от 5 до 8 лет и от 9 до 13 лет. Всем детям также вручили подарки и медали.

Команду старта для взрослого забега дал лично губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Взрослые новосибирцы бежали две дистанции: любительскую на 4,2 километра и профессиональную на 10 километров.

Организаторы подчеркнули технологичность «Сбербанка», пригласив на марафон даже робота.

В этом году рекордсменом по возрасту стал 81-летний новосибирец, который участвовал в массовом забеге на 4,2 километра.

Пробежавшие марафон новосибирцы испытали удачу в розыгрыше призов от «Сбербанка» и его партнёров. Из урны номера счастливчиков доставали юные горожане, добровольно вызвавшиеся помочь.

Главный приз достался Дмитрию Брагину, он выиграл спортивный велосипед.

Кроме марафона, для новосибирцев работали развлекательные площадки: мастер-классы для взрослых и детей, батуты, а также уроки ПДД для самых маленьких.

На городском празднике выступали музыкальные коллективы, а также были установлены фотозоны, в которых новосибирцы могли запечатлеть самые радостные эмоции.

На набережной работали представители благотворительных организаций, каждый новосибирец мог пожертвовать любую сумму в пользу нуждающихся.

Ещё одной социальной миссией марафона стало озеленение аллеи на Михайловской набережной.

Организаторы отметили, что всё было сделано в первую очередь для популяризации здорового образа жизни и спорта среди россиян. В этом году в акции приняло участие три страны и 60 городов только по России.

Напомним, в июле 2018 года кубок пломбирного чемпиона разыграли на празднике мороженого в Новосибирске.