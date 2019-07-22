Гений места

Что делают современные родители, когда их дети съезжают из дома

Фотографии Захара Харина

Итак, наш Вовка добился своего. Ему 17, он уже толковый программист, и он намерен стать в этом деле суперпрофи. Поступил вот куда хотел, на бюджет. Осенью сын съедет от нас в свою квартиру, доставшуюся в наследство от бабушки. Скромно, но для старта ему пойдёт. Да и не задержится, наверное, там долго. Рванёт в столицу или вообще в другую страну. Молодец он, всё-таки.

А мы? Нам обоим немного за сорок. Недавно закрыли ипотеку в одном из не самых близких и удобно расположенных микрорайонов города на левом берегу. Это было наше первое личное жильё, небольшая двухкомнатная квартира. Она даже хороша по-своему. Как-никак это первый дом, вложенные в него силы, ностальгия. Кто в теме – поймёт. Теперь вот Вовка съезжает. А родители – родители теперь могут пожить, наконец, в своё удовольствие.

Какой главный смысл вложили в это с женой? Мы решили принципиально улучшить жилищные условия. Всё просто. Наша семья уже выросла и по достатку, и по самоуважению. За годы жизни на периферии Новосибирска мы реально устали тратить много времени на дорогу, страдать от недостатка нормальной инфраструктуры, определённого контингента соседей и в целом от невысокой культуры быта.

При этом хочется остаться на левом берегу. Тут у нас хорошая работа. Нам здесь нравится. Элементарно зелени больше.

В общем, мы решились взять квартиру в хорошей новостройке где-нибудь поближе к метро. Посмотрели на карту. Всего пять приемлемых вариантов.

«Прогулка будет лёгкой», – улыбнулась жена.

Ну, мы, надолго не откладывая, и пошли прогуляться до новостроек. Подумать только – сто лет не гуляли вдвоём по-человечески. А тут ещё и с пользой.

Доехали до метро «Студенческая». Воспоминаний море. Мы учились здесь. Я в НГТУ (раньше это был НЭТИ), супруга – в СибУПК. Она и подсказала: «фотографируй!». А на это меня дважды уговаривать не нужно.







Родные места, где так хорошо прогуляться

Для начала сделали фото сквера перед корпусом НГТУ. Дань памяти, уважения и всё такое. Далее мимо общежитий (ох!) двинули к вузовскому спорткомплексу с его футболом, баскетболом и бассейном. Это тоже ностальгия – места силы, места становления духа. Всё тут так знакомо. Круто!







Спорта здесь — в изобилии

Затем, дворами, вышли к ТЦ «Амстердам». Красиво. Друзья говорили, что тут есть большой фитнес-клуб со своим сквош-кортом. Давно хотели попробовать с женой помахать ракетками и полупить мячик об стенку. Читал, что сквош отлично сжигает жир и вообще является классной кардиотренировкой. Опробуем на днях. Так, что ещё. Рядом с «Амстердамом» есть отличный медцентр и стоматология. Трамвай ходит.







Тут можно отлично «пошопиться» и не только

Отлично. Снова вернулись на «Студенческую». Ещё один большой ТЦ – «МетроМаркет». Пошагали дальше. Не удержались, заскочили на волшебную аллею Шукшина. Прошлись по ней туда-обратно, довольные и счастливые. Ради любопытства заглянули в молодёжное отделение Сбербанка – это настоящий современный офис.







«Студенческая» — это место силы: тут есть всё

Вышли, покрутили головами: рестораны, кофейни и прочее в изобилии. А вот и легендарный кинотеатр «Аврора». У него открылись маленькие уютные залы, где идут иногда фильмы не для широкого проката. Обязательно посетим, и не раз. Поборолись с искушением заскочить в культовое кафе «Агарта». В её афише, бывает, мелькают знакомые нам персонажи, так что побывать на их концертах – вопрос времени. Да и само заведение атмосфернейшее, к посещению рекомендованное.







Кинотеатр, бассейн, кафешки... — просто гуляй и отдыхай

Напротив – родной для жены СибУПК, за которым есть отличный бассейн. Там, где мы жили, с плаванием было туго, а воду мы любим. Надо бы возобновить наши традиционные заплывы. Да и вообще, пора основательно прилечь на спорт, освоить что-то новое типа сноуборда. Велосипеды купить, наконец. Супруга готова, хоть и стесняется пока немного.

За этими рассуждениями не заметили, как наткнулись на павильончик с офисом продаж «Расцветай». Он и был первым пунктом в маршруте нашей «экспедиции» за новым жильём. Выдохнули, зашли внутрь, пообщались. Вкратце – было весьма убедительно во всех смыслах.











Офис продаж «Расцветай» впечатлил нас

Прошли на стройплощадку. Оценили удачное расположение будущего ЖК. Уютно, тихо, компактно. Как нам нравится. Переглянулись: «Место – огонь». Вида сопровождающим специалистам не подали, но себе отметили, что ЖК «Расцветай на Маркса» очень хорош.







Собственно — стройка. Красота!

Дошли до улицы Немировича-Данченко, где ТЦ «Горский». А там – любимый боулинг! И батутный парк. И спорт-бар. Большой спортивный магазин. Гостиница рядом высокая. Как-то с её крыши мы смотрели салют на День Победы. Понравилось. Надо повторить.







Расположение, конечно, превосходное.

Жена, как главный водитель в нашей семье, пояснила ещё одно преимущество расположения ЖК «Расцветай на Маркса»: основные дороги – будто на ладони. Проспект Маркса, Немировича-Данченко, Блюхера, Октябрьский мост – всё для нас.

А я предложил пройтись до горнолыжной трассы. Что мы и сделали. Похоже, удалось уговорить супругу встать-таки этой зимой на сноуборд. А виды тут какие! Посмотрели, как расчищается площадка под новый ледовый дворец спорта. Чуть-чуть осталось до великого хоккейного праздника. Будем жить близко-близко к его сердцу, получается. Гулять будем до пляжа, например, или на великах гонять к реке.

Гениальное место для жизни. «Гений места», как точнее сформулировала жена.

P.S.

В тот день мы зашли в гости ко всем новостройкам из нашего небольшого, но очень гордого списка. Один жилой комплекс оказался для нас слишком густонаселённым. Другой – чересчур молодёжным. Где-то почувствовали, что не наша атмосфера, а где-то просто не совпали по условиям покупки квартиры. Словом, выбрали ЖК «Расцветай на Маркса». Готовим документы теперь. Очень довольны.



Захар Харин

инженер Автор