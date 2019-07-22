Первые на дворе

Новосибирская область выиграла IV Всероссийский фестиваль дворового спорта.

Фотографии предоставлены организаторами

С 25 по 28 июля в Новосибирской области проходил IV Всероссийский фестиваль дворового спорта. Его талисманом стал очаровательный и целеустремлённый Лигр.

Более 400 юных спортсменов от 14 до 16 лет из 13 регионов России соревновались в футболе, баскетболе, волейболе, лёгкой атлетике, подтягивании, отжиманиях и перетягивании каната.







«Фестиваль прошёл великолепно, на высоком уровне. Все наши друзья из других регионов, высокие гости отметили это. Им понравилась и спортивная, и культурная часть», – рассказал автор проекта «Герои с нашего двора!», руководитель федерального партийного проекта «Детский спорт» в Сибирском федеральном округе Александр Борматов.







В культурной программе гостей Фестиваля ждали сюрпризы: экскурсии по Новосибирску, знакомство с зоопарком, спортивные семинары, посещение спортивных объектов.

Официальная часть также была насыщенной. Организаторы и участники Фестиваля встретились с губернатором Андреем Травниковым. С заместителем полномочного представителя президента Вадимом Головко они провели совещание, на котором обсудили вопросы развития массовых видов спорта с курирующими спортивные направления заместителями глав субъектов Сибирского федерального округа.







На торжественном открытии 26 июля в Государственном концертном зале имени А. М. Каца со словами напутствия к участникам обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Развитие физкультуры и спорта – это не только строительство крупных объектов, не только такие знаковые и известные проекты, как новый ледовый дворец спорта или волейбольный центр. Наряду с ними это и большое количество малых объектов: спортивных залов, крытых и открытых хоккейных коробок, площадок для сдачи норм ГТО», – рассказал глава региона.







Молодых спортсменов поздравили мэр Новосибирска Анатолий Локоть, трёхкратная олимпийская чемпионка, координатор федерального партийного проекта «Детский спорт», депутат Государственной думы ФС РФ Ирина Роднина, Герой Российской Федерации, трёхкратный победитель Олимпийских игр, депутат Государственной думы ФС РФ Александр Карелин, олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы ФС РФ Татьяна Лебедева и депутаты Законодательного собрания региона.

Ирина Роднина заметила, что Новосибирская область является локомотивом федерального партийного проекта «Детский спорт». По словам олимпийской чемпионки, пример новосибирцев мотивирует другие регионы России активнее развивать дворовый и школьный спорт.

В рамках торжественной части были награждены 19 лучших дворовых тренеров России. Воспитанники приветствовали своих наставников стоя.

Соревнования проходили в ЦСП «Заря», спортивном клубе «Обь» и на стадионе «Сибсельмаш». Финальный день Фестиваля участники начали бодрой зарядкой с олимпийским чемпионом Евгением Подгорным и легендарным советским футболистом Евгением Ловчевым.







Новосибирская область в третий раз подряд выиграла Чемпионат дворовых видов спорта, став первой в четырёх дисциплинах. Всего новосибирские ребята завоевали шесть золотых медалей, так как в некоторых видах были раздельно представлены мужские и женские команды.

Золото Новосибирская область взяла в перетягивании каната и в командной эстафете в лёгкой атлетике, юноши и девушки стали первыми в лёгкой атлетике и баскетболе. Также у новосибирских спортсменов серебро в футболе, а в отжиманиях – серебро и бронза.







Второе место заняла сборная Алтайского края, третье у команды из Тюменской области.

«Хочется выразить слова благодарности полномочному представителю президента в Сибирском Федеральном округе Сергею Меняйло за искренне внимание к детскому спорту. Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за непосредственное участие в организации Фестиваля дворовых видов спорта. Говорю спасибо Министерству спорта РФ и Всероссийской Федерации школьного спорта и партии "Единая Россия"», – отметил Александр Борматов.



Михаил Глотов

журналист Автор