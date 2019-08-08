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За «Сибирь»!Лучшие фото Дня болельщика-2019
Рубрика: спорт
19.08.2019 17:56
фотографии Дениса Винокурова
В Новосибирске 18 августа состоялся День болельщика ХК «Сибирь». Каждый год в преддверии нового сезона клуб готовит для поклонников хоккея масштабную развлекательную программу. В этот раз главным событием стало шествие фанатов. Сотни новосибирцев в клубной атрибутике прошли от площади Калинина до ЛДС «Сибирь». В самом ледовом дворце их ждали конкурсы, мастер-шоу от хоккеистов, автограф-сессия с игроками клуба. Самые яркие моменты праздника – в фотоотчёте Сиб.фм.
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Лента новостей
Пострадавший тюремный охранник вернул двойную пенсию в Новосибирске
Шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области
Выжившего после двух суток в тайге трёхлетнего ребёнка выписали из больницы
В мэрии Новосибирска предложили закрыть металлобазу, где прогремел взрыв
Андрей Травников поручил ускорить расселение аварийного дома под Новосибирском
Влюблённый по уши барнаулец похитил почти 50 гвоздик для дамы сердца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
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