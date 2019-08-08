За «Сибирь»!

Лучшие фото Дня болельщика-2019

фотографии Дениса Винокурова

В Новосибирске 18 августа состоялся День болельщика ХК «Сибирь». Каждый год в преддверии нового сезона клуб готовит для поклонников хоккея масштабную развлекательную программу. В этот раз главным событием стало шествие фанатов. Сотни новосибирцев в клубной атрибутике прошли от площади Калинина до ЛДС «Сибирь». В самом ледовом дворце их ждали конкурсы, мастер-шоу от хоккеистов, автограф-сессия с игроками клуба. Самые яркие моменты праздника – в фотоотчёте Сиб.фм.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор