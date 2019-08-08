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Кубок наш!

В Новосибирск впервые привезли главный трофей Национальной хоккейной лиги
Рубрика: спорт

20.08.2019 17:30

фотографии Дениса Винокурова

Воспитанник новосибирской школы хоккея Владимир Тарасенко в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Сент-Луис Блюз». По правилам НХЛ чемпионы имеют право получить трофей на один день и привезти его в родную страну. 19 августа одна из самых престижных наград мирового хоккея была выставлена в ЛДС «Сибирь».

Настоящие болельщики не могли упустить уникальную возможность увидеть Кубок Стэнли своими глазами. Некоторые поклонники хоккея начали занимать места на подступах к стадиону ещё накануне вечером. В город приехали фанаты из других сибирских регионов. К моменту открытия входа в ЛДС в очереди стояли уже сотни людей.

Многим болельщикам удалось сфотографироваться одновременно и с кубком, и с его обладателем. Кажется, Владимиру Тарасенко процесс доставлял не меньше удовольствия, чем болельщикам.

Кубок представляет собой серебряную вазу с основанием высотой почти 90 сантиметров, на котором выгравированы фамилии игроков. Вес приза – более 15 килограммов. Примечательно, что Кубок Стэнли ровесник Новосибирска – его вручают лучшей команде североамериканского хоккея с 1893 года, когда был основан город на Оби.

Провести возле кубка можно было всего несколько секунд. А трогать его посторонним и вовсе запрещено. Дело не в мерах безопасности. Во многих видах спорта прикасаться к самым значимым трофеям разрешают только тем, кто своим потом (а иногда и кровью) смог его завоевать.

На фотосессию многие приезжали большими компаниями друзей и целыми семьями. Люди терпеливо стояли в очереди несколько часов. В итоге сделать памятный фотоснимок смогли не менее трёх тысяч любителей хоккея.

Все желающие, к сожалению, не смогли попасть в ЛДС за отведённое время. Болельщики надеются, что Владимир Тарасенко приложит все силы, чтобы еще раз выиграть Кубок Стэнли и снова привезти его в Новосибирск.

Автор
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм
Автор
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм
Теги: хоккей спорт Владимир Тарасенко кубок

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