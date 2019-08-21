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Одна команда

В новосибирском «Горводоканале» выбрали лучших специалистов
Рубрика: экономика

23.08.2019 13:28

Фотографии Алексея Чистякова

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Работники МУП «Горводоканал» показали, что работу и отдых можно совместить. А если добавить к ним третью составляющую – спортивный азарт, получится настоящий праздник для сотрудников и членов их семей.

17 августа в «Горводоканале» провели ставший уже традиционным конкурс «Лучший по профессии». Комфорт и судьба всего города – в этих крепких руках.

«Это предприятие, которое обеспечивает жизнедеятельность города Новосибирска. От этих технологий зависит не просто развитие, а каждый день города. Он не может существовать без того, чтобы круглосуточно эти системы не работали», – заявил во время церемонии открытия мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Состязания сотрудников проходят уже в 13-й раз. Число считается несчастливым, но попавшие сюда считают себя очень удачливыми. Чтобы попасть на конкурс, бригады и специалисты прошли отбор внутри своих подразделений. До состязаний дошли лучшие из 3,5 тысячи человек, работающих в «Горводоканале».

«Представлять весь наш коллектив – это очень почётно. Но это ещё и очень большая ответственность», – признавались во время конкурса участники.

Конкурсные задания моделируют ситуации из обычной повседневной работы. В реальности масштабы проблем могут быть гораздо больше, но зато их сложность вряд ли может быть выше.

«Важно именно создание условий для людей, обозначение, что в их профессии нуждается город – потребители и горожане. И насколько высоко они достигают своего мастерства, это оценивается и представителями власти, и коллектива», – отметил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

В жизни всегда должно быть место творчеству. И кто сказал, что в коммунальной сфере работают люди с исключительно техническим складом ума?! Вовсе нет! Настоящие произведения искусства на тему истории развития водоснабжения в Новосибирске были созданы умельцами предприятия. В этих трогательных композициях – 90-летняя история «Горводоканала». С 1929 года в системе водоснабжения города поменялось абсолютно всё: люди, трубы, способы очистки. Неизменным остаётся одно – скорость, качество, ответственность.

«Горводоканал» – это одна семья. И даже соревнования здесь проходят по-семейному. Полевая кухня, клоуны, песочница, игры детворы, бесплатная еда и напитки. Когда на площадке нет ни одного скучающего ребенка, это значит – праздник удался.

Ещё одно развлечение – бонус к программе соревнований. Поразительно, какие тонкие вещи можно делать с помощью тяжёлого ковша экскаватора. Ювелирная работа. Единственное, чего пока не делали брутальные пилоты многотонных машин – это только, пожалуй, не пытались причесать и побрить кого-нибудь из гостей. Но можно быть уверенным – в ближайшие годы зрители увидят и такую картину.

По итогам подсчёта баллов строгими и бескомпромиссными судьями лучшими бригадами в своих сферах стали представитель Водосети-1, Горканализации-1 и Насосно-фильтровальной станции– 5.

А в личном зачёте лучшим электрогазосварщиком стал Павел Мурзаев (Горканализация-1), лучшими электромонтёрами – Андрей Терехов и Андрей Мазур (Насосно-фильтровальная станция-1), лучшим экскаваторщиком – Дмитрий Бисеров (Цеха средств механизации). Обязывающее ко многому звание лучшего молодого специалиста присвоено Юрию Сергееву (Водосеть-3).

Звание лучшего не закрепляется навечно, его нужно постоянно подтверждать, доказывать своё мастерство. Уже меньше чем через год в подразделениях МУП «Горводоканал» начнётся отборочный этап, во время которого бригады снова вступят в борьбу за право представлять своё подразделение на конкурсе «Лучший по профессии – 2020».

Автор
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм
Автор
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм
Теги: экология спорт праздники МУП «Горводоканал»

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