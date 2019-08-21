Одна лошадиная сила

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Одна лошадиная силаБег по кругу ради движения вперёд
Рубрика: спорт
30.08.2019 17:51
Фотографии предоставлены организаторами
На Новосибирском ипподроме состоялось главное событие для регионального конного спорта – Бега на Кубок губернатора Новосибирской области и IV этап Большого Сибирского Круга – 2019. Лучшие моменты праздника – в фоторепортаже Сиб.фм.
На соревнования привезли более 70 лошадей разных пород: русской рысистой, орловской и американской стандартбредной. Чуть меньше половины приехали из других регионов, а большую часть – 40 лошадей – составили хозяева.
Новосибирский ипподром – старейший за Уралом. Рысистые бега в Новониколаевске начали проводить в 1903 году. Сейчас здесь ежегодно испытывают более 200 лошадей, проводят соревнования различного уровня,
Орловская порода – одна из старейших в России. Через два года ей исполнится 250 лет. За это время были периоды расцвета и времена упадка. Сейчас развитию коневодства снова уделяют большое внимание на государственном уровне. Подтверждение этому не только в увеличении расходов, но и в повышении статуса спортивных состязаний.
Спорт и красота неотделимы друг от друга. Перед зрителями с показательной программой выступили спортсмены школы олимпийского резерва. Они продемонстрировали мастерство в конкуре, джигитовке, заездах на пони.
Бега – это ещё и одно из самых ожидаемых светских мероприятий на открытом воздухе. Женщины в шляпах, мужчины в костюмах, фотозоны, кейтеринг высшего уровня.
Сотни «лошадей» могут уместиться в одном изящном и компактном корпусе. Символично, что новую модель легендарного Porsche 911 представили именно на ипподроме. Мощь, красота, грация – так можно описать лучших лошадей и лучшие автомобили.
Общий призовой фонд состязаний составил 1,1 миллиона рублей. Победителю Кубка губернатора полагалась почти четверть этой суммы – 250 тысяч рублей. В рамках Кубка губернатора бизнес-журнал «Статус» и радио «Бизнес ФМ» при поддержке Sib.fm и «РБК Новосибирск» учредили Гран-при бизнес-медиа «Высшая Лига». Автором Гран-при стал известный новосибирский скульптор и ювелир Юрий Шахоян.
Обладателем Гран-при и Кубка губернатора стал конезаводчик из Новосибирска Николай Бабаков.
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